體育 即時新聞

公鹿仿古版三巨頭 大逆轉綠衫軍

2025/12/13 05:30

公鹿即使一哥亞德托昆波缺陣，庫茲馬（右）與波提斯（左）仍挺身率隊逆轉塞爾提克。（美聯社）公鹿即使一哥亞德托昆波缺陣，庫茲馬（右）與波提斯（左）仍挺身率隊逆轉塞爾提克。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕公鹿雖然少了傷兵「字母哥」亞德托昆波，庫茲馬與K.波特挺身而出，前者拚出賽季新高31分，後者也有18分、13助攻、10籃板的大三元演出，主場116：101大逆轉塞爾提克，揮別2連敗也斬斷強敵綠衫軍的5連勝。

字母哥缺陣

庫茲馬撐大局

東部暫居第3的塞爾提克，上半場在當家球星布朗帶領下穩居上風，不料易籃後公鹿強力反撲，尤其開賽就與布朗互噴垃圾話的庫茲馬，把怒火轉換為攻堅動力，順勢帶動全隊士氣，隊友K.波特也展現全方位身手，甚至板凳前鋒波提斯都狂砍27分，自第3節中段首度超前一路領先，終以15分之差爆冷出線，樂得總教練瑞佛斯說：「開賽他們就帶來極大壓力，還好我們防守奏效，適時封鎖對方三分球火力，才能後來居上扳回頹勢。」

貢獻綠衫軍最高30分的布朗，賽後一笑泯恩仇，展現風度盛讚公鹿打出團隊與侵略性，直指庫茲馬、K.波特、波提斯此役表現，足以媲美昔日熱火「三巨頭」，「他們今晚發揮太好了，就像詹姆斯、魏德和波許一樣出色，反觀我們過於鬆懈，光心態就被比下去。」

此外，3屆年度MVP約基奇只打3節，又高效率完成36分、12籃板和8助攻的準大三元，而且僅出現1次失誤，金塊以136：105踢館國王，4連勝穩居西部第2，並延續客場11連勝，戰績甚至比丹佛主場好。

