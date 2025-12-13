林昀儒無緣4強 返台調養元月再出征

林昀儒（資料照，取自WTT官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名13的「沉默刺客」林昀儒昨晚在2025年WTT年終賽男單8強賽，以11：6、11：7、10：12、4：11、2：11、5：11遭世界排名第4的瑞典「六角戰士」莫雷加德逆轉，無緣挺進4強，只能趕緊返台調整身體狀況，於明年1月7日登場的杜哈冠軍賽捲土重來。

林昀儒上週打完成都混合團體世界盃返國後就發燒，二度確診罹患A型流感，對原本左肩就有傷的小林可是屋漏偏逢連夜雨。即使身體不適，林昀儒首輪以4：2拍落德國好手杜達，繼2022年後再闖8強。

林昀儒過去生涯對戰莫雷加德取得5連勝，小林昨前2局氣勢如虹並漂亮拿下，只是在第3局，雖從6：10連得4分追平，卻無法成功逆轉，反而是莫雷加德手感升溫，並加大攻擊力道，使林昀儒難以招架。小林在第4、5局一度出現16分僅拿2分的窘境，最終也吞下對戰首敗，無緣生涯首張年終賽4強門票。

後來居上的莫雷加德表示，最後3局可能是自己生涯最出色的表現。莫雷加德堪稱大賽型選手，從去年巴黎奧運摘下銀牌，以及今年又連續奪得歐洲大滿貫賽、蒙佩利爾冠軍賽兩座大賽冠軍，4強將挑戰世界球王中國好手王楚欽。

