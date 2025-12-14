獅當真！ 江少慶列優先順位

獅隊若網羅江少慶（見圖），再加上10年2億元大合約的隊長陳傑憲，兩大百萬級月薪投打預料將引爆重量級話題。（資料照）

統一獅隊長陳傑憲（左）昨出席高雄夢時代大氣球遊行活動。（統一獅提供）

最快明、後天揭曉

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將未將江少慶放在25人保護名單的消息意外曝光後，引發外界聚焦統一獅敢不敢選？因為若獅隊以「部分轉隊費324萬加上江少慶」做為失去林岱安的補償方案，薪資成本至少需承擔1200萬。不過據悉獅隊已開會討論，並將江少慶列入優先順位，最快明、後天就有答案。

富邦以7年合約網羅行使自由球員權利的獅隊捕手林岱安後，前天將25人保護名單與保護名單外之所屬球員名簿送交聯盟，供獅隊做為選擇補償方案的參考。據悉獅隊前天下午收到名單後立刻開會，並如同領隊蘇泰安對外所說：「我們已針對提出的25人外名單全面評估中，包括江少慶在內。」獅隊除了將江少慶放在優先順位，也有評估富邦具實績的牛棚投手。

牛棚投手也在射程範圍

只是原本依規定不得曝光的保護名單卻「不保」，甚至讓江少慶不在名單內的消息「被證實」，傳出富邦向聯盟提出抗議，但聯盟昨回應，「目前25人保護名單與保護名單外之所屬球員名簿已送交球團做評估選擇，聯盟對任何個案討論沒有評論。」

25人名單曝光 富邦提出抗議

據了解，富邦和江少慶對明年新約尚未達成共識，獅隊若要選擇他當補償選手，依規定就必須承接他今年月薪。江少慶在2021年簽下4.5年總值6120萬合約時並未公布逐年月薪，但據本報掌握，他今年月薪沒有推估的113.3萬那麼高，但仍超過百萬，因此獅隊付出的成本仍是千萬等級。

頂薪投打會「獅」? 值得期待

獅隊隊長陳傑憲季前才簽下平均月薪140萬的10年2億大約，昨出席高雄夢時代進行大氣球遊行活動，明年是否會出現兩大百萬級投打在獅隊聚首的畫面，值得期待。

剛以4年大約續留獅隊的蘇智傑（右二），昨也參加高雄夢時代遊行。（統一獅提供）

