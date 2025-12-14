自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

獅當真！ 江少慶列優先順位

2025/12/14 05:30

獅隊若網羅江少慶（見圖），再加上10年2億元大合約的隊長陳傑憲，兩大百萬級月薪投打預料將引爆重量級話題。（資料照）獅隊若網羅江少慶（見圖），再加上10年2億元大合約的隊長陳傑憲，兩大百萬級月薪投打預料將引爆重量級話題。（資料照）

統一獅隊長陳傑憲（左）昨出席高雄夢時代大氣球遊行活動。（統一獅提供）統一獅隊長陳傑憲（左）昨出席高雄夢時代大氣球遊行活動。（統一獅提供）

最快明、後天揭曉

〔記者倪婉君／台北報導〕富邦悍將未將江少慶放在25人保護名單的消息意外曝光後，引發外界聚焦統一獅敢不敢選？因為若獅隊以「部分轉隊費324萬加上江少慶」做為失去林岱安的補償方案，薪資成本至少需承擔1200萬。不過據悉獅隊已開會討論，並將江少慶列入優先順位，最快明、後天就有答案。

富邦以7年合約網羅行使自由球員權利的獅隊捕手林岱安後，前天將25人保護名單與保護名單外之所屬球員名簿送交聯盟，供獅隊做為選擇補償方案的參考。據悉獅隊前天下午收到名單後立刻開會，並如同領隊蘇泰安對外所說：「我們已針對提出的25人外名單全面評估中，包括江少慶在內。」獅隊除了將江少慶放在優先順位，也有評估富邦具實績的牛棚投手。

牛棚投手也在射程範圍

只是原本依規定不得曝光的保護名單卻「不保」，甚至讓江少慶不在名單內的消息「被證實」，傳出富邦向聯盟提出抗議，但聯盟昨回應，「目前25人保護名單與保護名單外之所屬球員名簿已送交球團做評估選擇，聯盟對任何個案討論沒有評論。」

25人名單曝光 富邦提出抗議

據了解，富邦和江少慶對明年新約尚未達成共識，獅隊若要選擇他當補償選手，依規定就必須承接他今年月薪。江少慶在2021年簽下4.5年總值6120萬合約時並未公布逐年月薪，但據本報掌握，他今年月薪沒有推估的113.3萬那麼高，但仍超過百萬，因此獅隊付出的成本仍是千萬等級。

頂薪投打會「獅」? 值得期待

獅隊隊長陳傑憲季前才簽下平均月薪140萬的10年2億大約，昨出席高雄夢時代進行大氣球遊行活動，明年是否會出現兩大百萬級投打在獅隊聚首的畫面，值得期待。

剛以4年大約續留獅隊的蘇智傑（右二），昨也參加高雄夢時代遊行。（統一獅提供）剛以4年大約續留獅隊的蘇智傑（右二），昨也參加高雄夢時代遊行。（統一獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中