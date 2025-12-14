樂天全力留林立 扭轉形象轉捩點

林立。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕一整季負面新聞不斷，連3年沒能留住自由市場球星的樂天桃猿，終於在跨年前迎來好消息，2022年拿下年度MVP的隊長林立，明年球季結束將擁有自由球員資格，樂天提前與他延長合約，據悉開出一紙至少5年、保障百萬月薪，甚至月薪有機會超越獅隊陳傑憲的大合約，雙方接近達成共識。

至少5年長約

月薪挑戰超越陳傑憲

為扭轉負面形象，樂天人事大幅異動，原領隊牧野幸輝卸任，由樂天金鷲社長森井誠之親自擔任代理CEO，若能留下林立，可視為球團重塑形象的重要起點。樂天營運本部長礒江厚綺並未透露談約進度與細節，僅說目前和林立的經紀人溝通算順利，希望這個月可達成共識。

2017年選秀第2輪被選進至今，林立維持一貫高穩定打擊成績，拿過3屆打擊王，安打王和打點王各1座，並在2019年勇奪台灣大賽MVP，2022年則榮獲年度MVP。

林立自Lamigo桃猿時期就接下領袖重任，是球隊長期主力，今年更幫助樂天打下球團史首座台灣大賽冠軍。

在前年陳俊秀、去年朱育賢和今年黃子鵬接連出走下，提前留下林立成為樂天今年休賽季最重要功課之一，樂天日前已確定留住今年度MVP王牌洋投威能帝，也正和魔神樂談續約，若林立成功留下，戰力也能維持。

