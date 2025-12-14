悍將、馬鋼合意 好事近了?

馬鋼。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今年放在60人名單外的野手詢問度高，23歲潛力內野手馬鋼吸引味全龍和富邦悍將的積極爭取，新球季可望轉戰新東家。過去中職戰力外轉隊奪下最佳進步獎的野手只有1997年李坤哲，馬鋼要挑戰暌違29年的壯舉。

馬鋼今年締造二軍隊史首次完全打擊，長打率0.407寫下生涯新高，鎮守三壘43場無失誤，攻守都有突破，可惜中信內野手競爭激烈，今年在一軍僅獲3場4打席的機會，最終以「0安球季」收尾。即便中信有意簽回，據悉馬鋼優先考量出賽空間，明年將轉披新戰袍，近日就會有結果。

富邦目前棒球事務由執行副領隊林威助操盤，季後已網羅未獲中信保留的外野手林書逸，如今再鎖定馬鋼。2022年馬鋼首度升上一軍迎接初登場，當時教頭正是林威助，而富邦今年尚未找到固定三壘手，處於開放競爭的狀態。

味全龍跟馬鋼也有淵源，教練丘昌榮在2020年選秀擔任中信教頭時以第3輪指名馬鋼。龍隊雖有狀元郎劉基鴻把關三壘，但連續2季遇上打擊低潮，三壘防區急需板凳深度，攻守直線成長的馬鋼是不錯人選。

富邦去年網羅戰力外的李吳永勤，他從在中信5年生涯合計21場出賽，到今年奪下單季56場出賽的最佳進步獎。前4年在中信僅累積10場出賽的馬鋼盼跟上李吳腳步，在新天地爭取一席之地。

