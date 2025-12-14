TPBL》阿巴西不孤單 特攻開啟逐冠雙保險

特攻馬可逐漸擺脫傷勢困擾。

（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕先前因傷所擾的馬可、阿巴西昨天找回身手，率中信特攻在主場以85：75擊退台啤雲豹，本季第4度交手終於拿下對戰首勝，戰績6勝5敗暫居聯盟第2。

特攻阿巴西（左）嚴防雲豹高錦瑋，率隊拿下本季對戰首勝。（記者林正堃攝）

低比分焦土戰

斬斷雲豹4連勝

特攻季前迎回阿巴西，成為奪冠呼聲極高的球隊，不過受到傷兵影響開季表現起伏，雲豹則是在不被看好下打出驚奇，開季前11戰拿下10勝，昨晚正面交鋒形成低比分的焦土戰，兩隊你來我往，共16次互換領先，特攻靠末節25：13一波流奠定勝基，斬斷雲豹的4連勝。

馬可攻下26分、17籃板，雙雙寫下本季新高，阿巴西上場41分鐘，貢獻17分、8籃板、5助攻，射手謝亞軒三分球8投4中拿下16分。

馬可雙10演出

阿巴西找回身手

本季雙雙回鍋的馬可與阿巴西是特攻競逐冠軍的關鍵角色，總教練莫米爾表示，馬可前面幾場例行賽都是帶傷奮戰，體能與肌肉量尚未回到顛峰，但相信狀態會愈來愈好。阿巴西則是先前傷及神經的左手目前偶爾仍會麻木，「無論是否有傷勢，他們都是非常願意為球隊奉獻的戰士，很幸運陣中能有這樣的球員，我們還需要幾週讓他們回到最佳狀態。」

本季場均攻下101.9分的雲豹昨僅拿75分，創本季新低，總教練羅德爾指出，球隊在籃板上的鞏固不如對手，空檔也沒能把握，是陷入苦戰的主因。雲豹43個籃板不及特攻的61個，進攻端手感不佳，整體命中率僅31.8%，克羅馬拿下全隊最高31分、12籃板，高錦瑋獲得本土最佳13分。

