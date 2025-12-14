TPBL》海神末節甩開獅 吳彥侖功不在帳面

吳彥侖（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕戰績墊底的高雄海神昨在布里茲克、蘇文儒的帶領下，以99：89拿下本季第4勝，也賞給新竹攻城獅4連敗。

上季亞軍海神本季洋將大幅走馬換將，土洋磨合出現問題，戰績也不如預期。昨回到主場和攻城獅一路激戰，末節尾聲洋將布里茲克、蘇文儒接力跳出來，助隊收下勝利。

布里茲克繳出20分、11次助攻，蘇文儒19分，胡瓏貿則貢獻18分；攻城獅以德魯19分、17籃板表現最佳，提傑16分。

海神總教練費雪對子弟兵的表現感到滿意，他認為有5名球員得分上雙，證明球的流動還不錯，進攻和失誤比也有進步，尤其失誤12次還可以接受。

控球節奏佳 製造防守壓力

海神昨讓剛加入球隊的28歲後衛吳彥侖先發，他出賽超過33分鐘，貢獻5分、4籃板、4助攻、3抄截，表現獲得費雪肯定，「他掌控節奏非常好，防守不錯都能做到上身體，組織層面也很好。」

費雪認為，他心目中理想的控球，得分不是最主要的，而是能控制好節奏，把球放到對的位置，或是帶給對手防守壓力，「若之後他狀況還不錯，希望多點進攻，我對他的得分也很期待。」

加入球隊首戰即先發，吳彥侖表示，興奮當然會有，但更多的還是平常心，「這幾年無論在中國、台灣打球，經歷過很多，我知道這時候就是平常心面對，越在意或希望給教練回饋，反而會做不好。」

義守大學畢業的吳彥侖，和老隊友蘇文儒再度合作也很開心，兩人在賽後記者會上一搭一唱展現好默契，蘇文儒說：「他能來我很開心，之前同隊打了5年，我也知道他的習性。」

