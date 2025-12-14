自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》海神末節甩開獅 吳彥侖功不在帳面

2025/12/14 05:30

吳彥侖（高雄海神提供）吳彥侖（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕戰績墊底的高雄海神昨在布里茲克、蘇文儒的帶領下，以99：89拿下本季第4勝，也賞給新竹攻城獅4連敗。

上季亞軍海神本季洋將大幅走馬換將，土洋磨合出現問題，戰績也不如預期。昨回到主場和攻城獅一路激戰，末節尾聲洋將布里茲克、蘇文儒接力跳出來，助隊收下勝利。

布里茲克繳出20分、11次助攻，蘇文儒19分，胡瓏貿則貢獻18分；攻城獅以德魯19分、17籃板表現最佳，提傑16分。

海神總教練費雪對子弟兵的表現感到滿意，他認為有5名球員得分上雙，證明球的流動還不錯，進攻和失誤比也有進步，尤其失誤12次還可以接受。

控球節奏佳 製造防守壓力

海神昨讓剛加入球隊的28歲後衛吳彥侖先發，他出賽超過33分鐘，貢獻5分、4籃板、4助攻、3抄截，表現獲得費雪肯定，「他掌控節奏非常好，防守不錯都能做到上身體，組織層面也很好。」

費雪認為，他心目中理想的控球，得分不是最主要的，而是能控制好節奏，把球放到對的位置，或是帶給對手防守壓力，「若之後他狀況還不錯，希望多點進攻，我對他的得分也很期待。」

加入球隊首戰即先發，吳彥侖表示，興奮當然會有，但更多的還是平常心，「這幾年無論在中國、台灣打球，經歷過很多，我知道這時候就是平常心面對，越在意或希望給教練回饋，反而會做不好。」

義守大學畢業的吳彥侖，和老隊友蘇文儒再度合作也很開心，兩人在賽後記者會上一搭一唱展現好默契，蘇文儒說：「他能來我很開心，之前同隊打了5年，我也知道他的習性。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中