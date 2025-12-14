勇士玩真的 莫巴耶存在感巨大

富邦勇士在東超取得2連勝，莫巴耶（右）居功厥偉。 （記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕富邦勇士昨在主場台北和平籃球館，靠著洋將古德溫、哥倫特和外籍生莫巴耶聯手攻下77分，最終以95：81打敗香港東方，在東亞超級籃球聯賽小組賽收下2連勝。

勇士今年面對東超不再只是純練兵，先後戰勝日本強權宇都宮皇者、香港東方，在A組以2勝0敗暫居分組龍頭，接下來將在12月24日於主場迎戰1勝1敗的首爾SK騎士。

勇士週四才在桃園客場打完PLG例行賽，休息1天再出賽，首節有點提不起勁，擋不住曾效力高雄鋼鐵人的洋將卡麥龍，陷入落後，易籃後勇士調整防守策略，讓上半場拿下20分的卡麥龍，下半場僅獲2分。

勇士主帥吳永仁指出，上半場對卡麥龍的防守做不好，不過周桂羽等人下半場加強防守，是球隊翻轉戰局的關鍵。

連兩場25分

壓縮曾祥鈞出賽空間

外籍生莫巴耶在東超展現存在感，連兩場拿下25分，但他的好表現也讓國家隊等級的曾祥鈞持續被邊緣化，昨僅打14分鐘且1分未得，古德溫、哥倫特皆斬獲26分。

香港東方除了卡麥龍22分，吉伯特貢獻23分，主帥巴拉莫維奇坦言，輸球主因是團隊二分球命中率不到4成，禁區太多投籃都放槍。

