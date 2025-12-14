「禁擊」的巨人 李孟遠出席宏道獎

第8屆宏道獎昨頒獎，總統賴清德（左4）、中華奧會主席林鴻道（右4）、運動部長李洋（左3）與選手們合影。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣射擊名將李孟遠日前因藥檢呈現陽性反應遭禁賽，他最近已重啟訓練，沉澱心情後再出發，全力備戰明年名古屋亞運。

誤踩紅線遭禁賽

一度連槍都不能碰

31歲的李孟遠去年在巴黎奧運摘下男子定向飛靶銅牌，今年因不慎使用含有禁藥的眼藥水，導致藥檢出現陽性反應，明年1月8日才能正式解除禁賽。

李孟遠昨出席宏道獎頒獎典禮表示，近期已在宜蘭靶場進行訓練，「規定是11月29日前不能參加射擊相關訓練，幾乎是連槍都不能碰，滿手癢的。」

對於意外陷入禁藥風波，李孟遠表示，正好利用這段時間沉澱心情，「人生總是會遇到起伏，老天給我什麼，可能也會讓我失去什麼，就是重新調整好自己的心態，明年衝刺亞運。」

總統賴清德昨親臨宏道獎頒獎典禮，頒發終身成就獎給投身國內體育多年的林輝雄教授，賴清德表示，宏道運動發展基金會目的是向下紮根，幫運動選手分擔重量，與運動部成立的精神相符。

奧運拳擊金牌得主林郁婷昨則在30歲生日獻出主持處女秀，她給自己打70分，認為還有不少進步的空間，正式邁入而立之年，她希望能保持勇於挑戰的心，「莫忘初衷，繼續為體壇奉獻。」

