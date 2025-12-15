自由電子報
體育 即時新聞

前旅美三本柱 有望「投」奔新東家

2025/12/15 05:30

曾仁和（資料照）曾仁和（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕前旅美3大強投「大風吹」！王維中、曾仁和在今年季後被味全龍、樂天桃猿放在60人名單外，新球季可望分別轉戰富邦和味全，而江少慶被富邦放到25人保護名單外後，統一獅也有機會出手網羅，明年3人有望同時換穿新衫再出發。

王維中（資料照）王維中（資料照）

王維中、曾仁和

江少慶（資料照）江少慶（資料照）

穿新衣機會高

本季王維中、曾仁和、江少慶合計年薪破3000萬，但3人只拿1勝、防禦率7.82，CP值超低，具大聯盟資歷的王維中、曾仁和季後未被列入60人契約保留名單，吸引多隊出價搶人，據本報掌握，王維中到富邦、曾仁和到味全的機會很高。

江少慶千萬年薪

換隊不得扣減

今年江少慶因傷整季報銷，當初和富邦簽下4.5年總值6120萬合約，只留下13勝22敗、防禦率3.68成績，如今富邦把千萬年薪的江少慶端上檯面，就看統一敢不敢撿。

富邦若網羅王維中，加上陳仕朋、江國豪、李東洺、黃保羅，先發土投戰力充足，而統一能扛一軍先發的土投僅胡智爲、林詔恩和郭俊麟，林詔恩季中因左手肘內側韌帶損傷提前報銷，新球季能否在先發輪值固定出賽不無疑問，確實有延攬江少慶的空間，近日將會有結果。

富邦在FA市場拿到林岱安補強捕手戰力，統一從中獲得324萬轉隊費，若挑薪資更高的江少慶，等於是用「林岱安+現金」換江少慶補強先發輪值，成為變相的交易案，依規章規定江少慶不得被扣薪，今年1球未投依舊保住千萬年薪，儼然是最大贏家。

曾文誠看3人︰

須重新投出價值

明年球季「前旅美三本柱」都有機會改披新戰袍，名球評曾文誠指出，如果三人轉隊，心態要歸零，把自己當新人，因為他們已不是剛返台的投球狀態，壓制力有所下滑，在球隊位階也大不同，必須重新投出價值。

中職去年季後得利12強奪冠效應，包括朱育賢、陳子豪、江坤宇和陳傑憲都簽下大約，且為今年球季增添話題；今年季後，林安可、徐若熙即將旅日，有球迷擔心明年新球季星度降低，隨著上述高薪投手可能換隊，帶動觀賽新焦點，也有人戲稱，明年「東山再起獎」入圍名單呼之欲出，勢必競爭激烈。

