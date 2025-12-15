TPBL》板凳圓「夢」出擊 大瀛海神26分

夢想家高柏鎧（左）繳出20分成績，傷癒歸隊的張宗憲（右）則貢獻7分。（TPBL提供）

高柏鎧繳20分

4人得分雙位數

〔記者粘藐云／高雄報導〕福爾摩沙夢想家昨在「新台灣人」高柏鎧繳20分、11籃板，湯普金斯和忻沃克各拿17分帶領下，以99：73大勝高雄海神。

儘管夢想家昨3名傷兵林俊吉、馬建豪和陳振傑缺席，他們仍在客場打出競爭力，上半場打完已取得14分領先，而海神在下半場也沒能找回準星，投不進又守不住的情況下，無力逆轉戰局。

張宗憲歸隊︰

球隊往對的方向

夢想家昨團隊命中率達47.1%，4名球員得分上雙，總教練簡浩認為，不少板凳球員都有跳出來，「很明顯我們有把體系打出來，做好分球，打團隊籃球比較順利。」至於先前因傷缺席1個月的張宗憲，昨回歸貢獻7分、2籃板、2助攻，他認為，目前有點找不回打球節奏，體力尚未完全恢復，還有待調整。

至於新任主帥簡浩接掌兵符後，球隊是否有出現不同化學變化？張宗憲認為，感覺如何還很難說，畢竟現在只是球季前半段，「球隊還有很多事情要做，還在磨合中，但整體是往對的方向，慢慢找回我們打球的節奏。」

前役擊敗新竹攻城獅收下重要一勝，但海神昨攻防表現不理想，團隊命中率只有36.4%，還出現18次失誤，讓主帥費雪直言，球隊這樣的表現不配贏得勝利，還有許多地方需要修正；歐提斯繳出全隊最高14分，蘇文儒13分次之。

