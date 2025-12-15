自由電子報
東超》領航猿校正回歸 逆襲澳門黑熊

2025/12/15 05:30

領航猿在盧峻翔（左）26分帶領下演出大逆傳，擊敗澳門黑熊。（記者林正堃攝）領航猿在盧峻翔（左）26分帶領下演出大逆傳，擊敗澳門黑熊。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿昨在東亞超級聯賽小組賽中克服26分落後上演瘋狂逆轉秀，他們在伯朗砍27分、盧峻翔繳26分帶領下，以104：86擊退澳門黑熊，小組賽取得3勝1負，目前為分組龍頭。

領航猿這季東超和澳門黑熊、馬尼拉電氣以及琉球黃金國王同組，將取分組前2晉級6強，而他們在小組賽前3戰先是擊敗黃金國王，再對馬尼拉電氣拿下1勝1負。

昨在主場迎戰黑熊，領航猿首節找不到外線準星，單節全隊三分球9投1中，反倒是黑熊三分球10投9中，單節猛灌40分，半場打完領航猿落後多達20分。不過，他們的手感在下半場「校正回歸」，盧峻翔、伯朗輪流跳出，助隊在第3節超前，末節也延續火力，從落後26分到最後贏了18分，展現過人韌性。

伯朗砍27分

盧峻翔繳26分

領航猿團隊命中率達到50%，伯朗攻下全隊最高27分、9籃板，盧峻翔砍26分、6助攻，但美中不足的是，他的外線手感冰冷，三分球11投僅2中。澳門黑熊方面，後衛崇貴貢獻25分、7助攻，劉晉邦17分次之。對於球隊這兩季表現穩定，盧峻翔表示，一開始磨合起伏也很大，但大家持續努力，球隊的進步相信大家都看得到。

