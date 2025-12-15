自由電子報
首闖NBA盃冠軍戰 馬刺後天戰尼克

2025/12/15 05:30

溫班亞瑪傷癒回歸貢獻22分，率馬刺逆轉西霸天雷霆，闖進NBA盃冠軍戰。（路透）溫班亞瑪傷癒回歸貢獻22分，率馬刺逆轉西霸天雷霆，闖進NBA盃冠軍戰。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國中鋒溫班亞瑪傷癒回歸，替補貢獻22分、9籃板，力助馬刺111：109逆轉西霸天雷霆，隊史首闖NBA盃冠軍戰，台灣時間週三對決東部勁旅尼克。

溫班亞瑪奪22分 斬斷雷霆16連勝

「有些人就是為此刻而生，有些不是，顯然我們屬於前者。」因左小腿傷勢缺陣12戰的溫班亞瑪，職業生涯首度從板凳出發，決勝節拉鋸挺身而出，多達15分在關鍵時刻送進，讓馬刺克服上半場最多16分落後，斬斷雷霆近來16連勝，更贏得現場球迷「MVP！MVP！」歡呼。這是馬刺首次全員健康出賽，21歲的溫班亞瑪透露，已從全聯盟戰績最佳的強敵雷霆身上學習許多，「我們正努力累積經驗，全隊與雷霆的差別，就是還沒那麼多球員能認知到，贏球究竟需要什麼。」

雷霆上季NBA盃決賽不敵公鹿，如今又遭馬刺逆襲無緣再爭冠，也吞下本季第2敗，當家球星「SGA」吉爾吉斯亞歷山大繳出兩軍最高29分，另有5助攻、4籃板及5失誤，他坦言連勝終止不是壞事，輸球才能找到問題，讓團隊繼續成長，「我們不能將這一切視為理所當然，認為自己比其他隊強，如果沒有做好準備，無論陣容多棒、有多好的紀錄，都無法贏球。」

此外，後衛布朗森豪奪40分、8助攻，加上長人湯斯拿到29分、8籃板，率尼克132：120擊敗魔術，首獲NBA盃爭冠門票，賽後總教練布朗難掩激動，公開喊話愛將布朗森絕對夠資格角逐年度MVP，「這就是他的實力，他一直沒有得到應有評價，我希望各界多關注這點。」

