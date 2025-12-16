自由電子報
體育 即時新聞

曾總重掌猿一軍 做伙拚連霸

2025/12/16 05:30

樂天桃猿宣布由曾豪駒回任總教練，力拚二連霸。（資料照）樂天桃猿宣布由曾豪駒回任總教練，力拚二連霸。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕有猿來「做伙」！樂天桃猿昨宣布改組後的一、二軍教練團，由曾掌一軍兵符4年的曾豪駒回任總教練，在新球季要率隊力拚二連霸，球團代理執行長森井誠之則表示：「在審慎評估台灣和日本的優秀人才後，我們確信他是最適任的人選。」

2013至23年效力樂天桃猿的王溢正重返老東家，擔任二軍投手 教練。 （資料照）2013至23年效力樂天桃猿的王溢正重返老東家，擔任二軍投手 教練。 （資料照）

樂天桃猿一、二軍教練團樂天桃猿一、二軍教練團

樂天今年奪下隊史第8冠及球團史首冠，卻受伙食風暴及宿舍品質不佳等負面風波所困，但在樂天金鷲社長森井誠之接手滅火後，球團力圖重振形象並挽回球迷信心，除了傳出有望以破億合約綁住隊長林立，昨更發布由曾總回任領軍及年度口號「做伙」的重大訊息。球團營運本部長礒江厚綺昨表示，曾總和林立等人19日都會飛往越南進行冠軍旅行，包括教練團、球員、行政人員、眷屬等共計80人參加。

曾豪駒感謝猿隊︰

回報10號隊友

曾豪駒在2020年樂天接手桃猿的第1個球季就擔任教頭，並於2022、2023年兩度率隊闖進台灣大賽，但分別不敵中信兄弟和味全龍，並於去年轉任二軍總教練，一軍兵符交給日籍教頭古久保健二。曾豪駒去年11月率台灣隊在世界12強賽奪冠，今年則擔任一軍首席兼打擊教練，而他明年3月經典賽仍將帶領國家隊，日前則為宣傳經典賽受大聯盟之邀赴美，對回任桃猿教頭則說：「感謝球團的信任與肯定，再次接下帶領球隊這個任務是件不容易的抉抉擇。因為我深信隊上擁有許多優秀且有潛力的選手，我們會一起並肩作戰，延續團隊凝聚的力量，在新球季全力以赴再次挑戰爭取最佳成績，來回報支持樂天桃猿的10號隊友。」

王溢正回鍋

任二軍投教

明年樂天二軍除了由鄭兆行擔任總教練，還聘請前桃猿左投王溢正擔任投手教練，40歲的王溢正效力桃猿11年共奪75勝，成為新教練團一大亮點。此外，二軍投捕教練一職尚待確認，但據了解，將由今年擔任富邦悍將一軍捕手教練的林琨笙出任。

