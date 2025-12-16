自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

12強逆風奪冠 曾豪駒救「猿」不二人選

2025/12/16 05:30

樂天桃猿曾豪駒回任總教練。（資料照）樂天桃猿曾豪駒回任總教練。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿昨天揭曉接替古久保健二的總教練，毫無意外由一軍首席教練曾豪駒回任總教練，這是他繼2020年後再於球隊面臨巨變的時刻扛起重擔，在樂天不論內外都很有事的緊要關頭，具備人和特質的他被公認是穩住球隊的不二人選，能否繼去年12強賽率領台灣隊奪冠後，寫下另1個從不被看好起步的故事，絕對是明年球季的一大看點。

現年46歲的曾豪駒在大學時期是台北體院中心打者，進職棒頭2年雖打得很掙扎，但在2006年改名後出現轉折，即便帳面成績在中職外野手只算中上，卻以連續5年至少出賽70場站穩一軍先發，2009年出任副隊長、2012年升任隊長的兩段資歷，2013年季後先在冬盟中職聯隊歷練教練，都為他結束10年球員生涯決定轉換跑道奠定基礎。

曾豪駒的教練路從二軍打擊教練展開，才過1年半就升任一軍打擊教練，成為洪一中帶領Lamigo桃猿自2015年起5年4冠含3連霸的左右手，2019年季後洪一中轉任富邦悍將總教練，他選擇留下成為樂天接手球隊後的首任總教練，並於2022年帶領球隊重新打進台灣大賽，即便連續2年未能奪冠被安排轉任二軍總教練，卻因緣際會出任12強賽台灣隊總教練。

樂天於11月初相繼發生二軍宿舍被爆料、古久保突然被卸任，球員相繼透過各種管道發洩不滿，當時球團內部就有討論，不論由內定日籍教練或另聘本土教練接替古久保，球隊勢必面臨比2019年更漫長的整合期，唯有讓曾豪駒「歸位」才能把風波與危機控制在最小層面，相信經過12強賽從一面倒被看衰到留名青史的歷練，他的功力已經大幅升級，有能力帶領樂天打出不一樣的風貌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中