12強逆風奪冠 曾豪駒救「猿」不二人選

樂天桃猿曾豪駒回任總教練。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿昨天揭曉接替古久保健二的總教練，毫無意外由一軍首席教練曾豪駒回任總教練，這是他繼2020年後再於球隊面臨巨變的時刻扛起重擔，在樂天不論內外都很有事的緊要關頭，具備人和特質的他被公認是穩住球隊的不二人選，能否繼去年12強賽率領台灣隊奪冠後，寫下另1個從不被看好起步的故事，絕對是明年球季的一大看點。

現年46歲的曾豪駒在大學時期是台北體院中心打者，進職棒頭2年雖打得很掙扎，但在2006年改名後出現轉折，即便帳面成績在中職外野手只算中上，卻以連續5年至少出賽70場站穩一軍先發，2009年出任副隊長、2012年升任隊長的兩段資歷，2013年季後先在冬盟中職聯隊歷練教練，都為他結束10年球員生涯決定轉換跑道奠定基礎。

曾豪駒的教練路從二軍打擊教練展開，才過1年半就升任一軍打擊教練，成為洪一中帶領Lamigo桃猿自2015年起5年4冠含3連霸的左右手，2019年季後洪一中轉任富邦悍將總教練，他選擇留下成為樂天接手球隊後的首任總教練，並於2022年帶領球隊重新打進台灣大賽，即便連續2年未能奪冠被安排轉任二軍總教練，卻因緣際會出任12強賽台灣隊總教練。

樂天於11月初相繼發生二軍宿舍被爆料、古久保突然被卸任，球員相繼透過各種管道發洩不滿，當時球團內部就有討論，不論由內定日籍教練或另聘本土教練接替古久保，球隊勢必面臨比2019年更漫長的整合期，唯有讓曾豪駒「歸位」才能把風波與危機控制在最小層面，相信經過12強賽從一面倒被看衰到留名青史的歷練，他的功力已經大幅升級，有能力帶領樂天打出不一樣的風貌。

