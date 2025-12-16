桃園職籃雙雄 栽培本土有心》雲豹本土雙核心 培養2年收成

莊博元（資料照）

前言︰桃園雲豹開季在TPBL打出驚奇，以10勝2敗暫居聯盟龍頭，PLG霸主則如外界預期，由衛冕軍桃園領航猿以3勝0敗暫居首位，雖因職籃仍處分裂狀態，誰才是「桃園最強球隊」暫時沒有答案，但兩支勁旅近年對栽培本土球員都相當用心，除能提升在所屬聯盟的戰績，對擴大國家隊人才庫也有一定幫助。

雲豹長期規劃，培養林信寬（右）與高錦瑋（左）成為建隊兩大核心。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕桃園雲豹上季與季後賽門票擦肩而過，本季在不被看好下季初氣勢如虹，營運長顏行書表示，對於球隊表現並不意外，在建隊時就有一套計畫，球隊正按照自己的步調前進。

針對球員特性

都有完整規劃

顏行書在2023年7月出任雲豹營運長，不到10天後在該年選秀分別以狀元、榜眼籤指名林信寬與高錦瑋，成為建隊兩大核心，今年夏天也分別以長約留人，顏行書指出，當初就設定本季是林信寬與高錦瑋的收成年，在前兩年土洋磨合下，也更知道該找何種類型的洋將來配合球隊，加上新任主帥羅德爾調整團隊的速度快，是目前能暫居龍頭的關鍵。

雲豹2024年於T1聯盟勇奪隊史首冠，但季末卡森斯、蔣淯安、李啓瑋等冠軍成員都離隊，顏行書坦言，近年因自由市場人選不多，大多只能從選秀尋覓人才，因此上任後就致力打造最好的球員發展計畫，才能與擁有堅強本土陣容的球隊抗衡。

何謂球員發展計畫？顏行書解釋，球隊針對每個球員的經歷、特性，從訓練與熱身中加入每個人需要的東西，從左右手控制球的能力、切入、定點投籃、擋拆到戰術理解等等，「還有暑期要培養誰、以誰為主力打幾個盃賽，我們都有完整的規劃。」

二年級生莊博元

進步獎有機會

二年級生莊博元是顏行書打造「鋒線海」的最新成果，菜鳥球季平均上場3分48秒、攻下0.9分，本季平均上場時間來到23分鐘，場均貢獻5.6分，成為最佳進步獎的潛在人選。顏行書表示，這一季就特別強調莊博元底角三分球能力以及防守速度能跟上對手持球者，「這是我們本季賦予他的任務，在定位明確後就是透過比賽與訓練，讓身體與心理逐漸適應。」

