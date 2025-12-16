自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

柯瑞飆48分仍敗 勇士挨轟「討債」

2025/12/16 05:30

柯瑞飆12顆三分球，單場拿下48分，無奈隊友攻擊熄火吞敗，勇士勝率也跌破5成。（法新社）柯瑞飆12顆三分球，單場拿下48分，無奈隊友攻擊熄火吞敗，勇士勝率也跌破5成。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕37歲的「萌神」柯瑞昨在波特蘭客場砍12顆三分球、轟進48分，但獨木難撐大廈，勇士以131：136不敵拓荒者，吞2連敗，戰績13勝14負，勝率跌破5成，外媒直呼「浪費柯瑞一場大秀」。

雖進12顆三分球

最後氣力放盡

柯瑞前役對灰狼轟39分，勇士輸球收場，昨他展現更強大的火力，出手26次命中16球，包括三分球19投12中，也是柯瑞生涯第28次單場投進超過10顆三分球。扛全場的柯瑞最後氣力放盡，不僅上籃放槍，又被對手包夾，出現失誤，勇士黯然兵敗客場。除了柯瑞外，勇士得分最高為巴特勒16分，無人能提供火力支援。

隊友火力低迷

全隊高達18失誤

柯瑞在30歲後累積45次單場得分超過40分大關，超越「籃球之神」喬丹的44場，獨居史上最多，但他的神奇演出難以拯救勇士低迷表現，引發不少檢討聲浪。

柯瑞在進攻使出渾身解數，但勇士此仗發生18次失誤，以及關鍵時刻頻頻被對手於禁區搶分成功，遭拓荒者轟136分，顯見團隊防守問題很大。另外，拓荒者前鋒葛蘭特拿35分，有19分來自第4節，外媒指出勇士完全沒針對手感好的球員，做出相對的防守策略。

拓荒者本季對戰勇士取3連勝，贏球功臣除了葛蘭特，夏普35分及阿夫迪賈26分、8助攻和7籃板，也是居功厥偉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中