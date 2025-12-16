柯瑞飆48分仍敗 勇士挨轟「討債」

柯瑞飆12顆三分球，單場拿下48分，無奈隊友攻擊熄火吞敗，勇士勝率也跌破5成。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕37歲的「萌神」柯瑞昨在波特蘭客場砍12顆三分球、轟進48分，但獨木難撐大廈，勇士以131：136不敵拓荒者，吞2連敗，戰績13勝14負，勝率跌破5成，外媒直呼「浪費柯瑞一場大秀」。

雖進12顆三分球

最後氣力放盡

柯瑞前役對灰狼轟39分，勇士輸球收場，昨他展現更強大的火力，出手26次命中16球，包括三分球19投12中，也是柯瑞生涯第28次單場投進超過10顆三分球。扛全場的柯瑞最後氣力放盡，不僅上籃放槍，又被對手包夾，出現失誤，勇士黯然兵敗客場。除了柯瑞外，勇士得分最高為巴特勒16分，無人能提供火力支援。

隊友火力低迷

全隊高達18失誤

柯瑞在30歲後累積45次單場得分超過40分大關，超越「籃球之神」喬丹的44場，獨居史上最多，但他的神奇演出難以拯救勇士低迷表現，引發不少檢討聲浪。

柯瑞在進攻使出渾身解數，但勇士此仗發生18次失誤，以及關鍵時刻頻頻被對手於禁區搶分成功，遭拓荒者轟136分，顯見團隊防守問題很大。另外，拓荒者前鋒葛蘭特拿35分，有19分來自第4節，外媒指出勇士完全沒針對手感好的球員，做出相對的防守策略。

拓荒者本季對戰勇士取3連勝，贏球功臣除了葛蘭特，夏普35分及阿夫迪賈26分、8助攻和7籃板，也是居功厥偉。

