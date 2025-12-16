自由電子報
體育 即時新聞

麟榤配「初」發年終賽 對手有大魔王

2025/12/16 05:30

BWF年終總決賽明登場，王齊麟（左）、邱相榤（右）男雙組合希望能有好表現。（資料照）BWF年終總決賽明登場，王齊麟（左）、邱相榤（右）男雙組合希望能有好表現。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）年終總決賽明天將在中國杭州點燃戰火，台灣3組人馬男單周天成、男雙王齊麟／邱相榤、女雙謝沛珊／洪恩慈都抵達杭州，期許在年度壓軸大賽拚出佳績。

今年巡迴賽多次於16強卡關的「麟榤配」王齊麟／邱相榤，在11月德國海洛公開賽封王及日本熊本大師賽挺進4強，拉尾盤收下年終賽資格。

王齊麟盼兩人

解鎖更多大比賽

王齊麟曾跟李洋在2020年的年終賽封王，兩人也挾著巴黎奧運金牌登上去年的年終賽，成為李洋生涯最後一舞。如今，王齊麟跟邱相榤合作，成功踏上大賽舞台，王齊麟表示，未來會繼續努力，跟著邱相榤解鎖更多大比賽；邱相榤則表示，「初」發年終賽，期許能有好表現。

不過，麟榤配小組對手不好惹，大魔王為本季合體斬獲10冠的南韓組合金元昊／徐承宰，另外還有馬來西亞萬煒聰／鄭凱文、印尼古塔瑪／伊斯法哈尼。

尋求連兩屆晉級4強的周天成，同組對手為兩位中國選手石宇奇、李詩灃與日本一哥奈良岡功大，另外小天也入圍今年BWF最佳男單選手。謝沛珊／洪恩慈小組賽將分別對上南韓金慧貞／孔熙容、中國劉聖書／譚寧、南韓白荷娜／李紹希，盼藉由這場大賽累積經驗。

