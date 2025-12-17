自由電子報
體育 即時新聞

台灣大哥大公開賽今登場 徐薇淩拚第3冠

2025/12/17 05:30

台灣大哥大公開賽邁入第9年，累計投入近5千萬元獎金。左起為盧昕妤、劉嬿、洪若華、洪玉霖、徐薇淩、台灣大哥大董事長蔡明忠、曾雅妮、李旻、姚宣榆、陳宇茹。（台灣大哥大公開賽提供）台灣大哥大公開賽邁入第9年，累計投入近5千萬元獎金。左起為盧昕妤、劉嬿、洪若華、洪玉霖、徐薇淩、台灣大哥大董事長蔡明忠、曾雅妮、李旻、姚宣榆、陳宇茹。（台灣大哥大公開賽提供）

賽事邁入第9年　累計近5千萬獎金

〔記者粘藐云／彰化報導〕台巡年終封關大賽-台灣大哥大女子公開賽今在台豐高爾夫俱樂部點燃戰火，總獎金加碼至賽史新高的1千萬元，並與南韓女子職業高球巡迴賽（KLPGA）共同認證，從區域賽升級成國際賽，吸引108位選手參賽。

台灣旅外女將也返台捍衛主場，一姐徐薇淩將尋求衛冕，加上「微笑球后」曾雅妮、李旻、洪玉霖等好手，目標把金盃留在台灣。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大哥大長期關注台灣體壇發展，透過台灣大哥大女子公開賽為選手打造世界級舞台。這項賽事已邁入第9年，累計投入近5千萬元獎金，吸引近900人次國內外頂尖選手參賽。

今年賽事再迎里程碑，除了總獎金加碼，更升格為台巡與韓巡共同認證的國際賽，而透過台韓雙巡共證，賽事強度與影響力大幅提升。

蔡明忠讚曾雅妮 體現Open Possible

此外，曾雅妮今年回歸台灣大哥大運動家族後，隨即奪下睽違11年的冠軍，展現運動員追求突破的精神，蔡明忠表示，曾雅妮以行動詮釋「超越自我、突破極限」，也是台灣大「Open Possible能所不能」精神的體現。

徐薇淩今年將挑戰在這項賽事的第3冠，她表示，今年都以積極心態追求前面名次，「這週我也會秉持一樣想法，雖然衛冕多少有點運氣成分，但我一定會全力以赴。」

徐薇淩本季在LPGA英國公開賽、KPMG女子PGA錦標賽兩場大賽打進前10，另外休普萊特菁英賽並列第5，也代表亞洲加入世界隊，參與國際皇冠盃。和世界級名將高寶璟、韓德森、胡爾同隊，讓她學習到很多東西，彼此關係也更加密切。

