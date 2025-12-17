69.5萬美元續留台鋼 魔鷹︰和「老虎」做伙拚

台鋼雄鷹以總值69.5萬美元合約續留洋砲魔鷹，洋投後勁也已達成簽約共識。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹昨宣布以合約總值69.5萬美元（約台幣2207萬）和洋砲魔鷹續約，還錄製由他說出新球季年度口號「做伙拚」的影片。魔鷹將挑戰成為中職史上首位全壘打王3連霸的洋砲，也表示很開心能和新隊友「老虎」黃子鵬並肩作戰，兩人聯手也讓台鋼「如虎添翼」。

魔鷹表示很興奮能和台鋼新隊友「老虎」黃子鵬（見圖）並肩作戰。（資料照）

母親、兩女兒來台 台鋼提供安家津貼

台鋼今年季後以5年6600萬合約網羅黃子鵬後，就被視為留下魔鷹的指標性動作，因為明年進入第3個一軍球季，已失去「多1名洋砲」的新軍優惠，本土先發戰力必須有所補強。台鋼明年1月9日將為黃子鵬舉行加盟儀式，昨先和魔鷹完成續約，除了有近55萬美元的基本薪資保障，還提供魔鷹明年帶母親和兩個女兒來台的安家津貼。

請繼續往下閱讀...

34歲的魔鷹是台鋼隊史首名洋砲，去年以30轟和99分打點拿下雙冠王，今年以25轟蟬連全壘打王，尤其他季中強忍喪妻之痛上場奮戰，更感動無數球迷。魔鷹表示，「要感謝台鋼雄鷹和所有球迷，也感謝高雄市，一直以來給我的支持，非常期待能和教練團、隊友一起努力，拿下2026年總冠軍！」

談到黃子鵬，魔鷹開心表示，「很興奮能和Tiger一起並肩作戰，非常期待和大家一起衝擊總冠軍。」他生涯與黃子鵬對戰15打數敲出5安打，包含兩發全壘打，明年他不必再「棒打老虎」，可以專心砲轟對手，朝全壘打王3連霸邁進。

後勁達成簽約共識 艾速特也可望續拚

另外，台鋼和本季拿下13勝的洋投後勁達成簽約共識，也可望留下11勝的艾速特，並同步物色新洋投。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法