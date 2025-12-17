自由電子報
體育 即時新聞

台日交流賽2月底開打 中信銀供卡友優先購票

2025/12/17 05:30

中信銀冠名贊助台日交流賽，棒協理事長辜仲諒（中）、中職會長蔡其昌（右5）及中信銀行董事長陳佳文（左5）宣告賽事啟動，軟銀鷹球團執行董事大脇滿朗（左4）、鬥士球團代理總經理木田優夫（右4）等人及各隊代表球員出席。（記者陳逸寬攝）中信銀冠名贊助台日交流賽，棒協理事長辜仲諒（中）、中職會長蔡其昌（右5）及中信銀行董事長陳佳文（左5）宣告賽事啟動，軟銀鷹球團執行董事大脇滿朗（左4）、鬥士球團代理總經理木田優夫（右4）等人及各隊代表球員出席。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中國信託商業銀行冠名贊助「2026中國信託台日棒球國際交流賽」，邀請今年日本職棒總冠軍福岡軟銀鷹隊及超人氣球隊北海道日本火腿鬥士隊訪台，明年2月25日至28日於台北大巨蛋與台灣隊、中信兄弟和味全龍切磋交流。

2026台日棒球國際交流賽賽程2026台日棒球國際交流賽賽程

這是台灣隊明年3月赴日本東京征戰「2026世界棒球經典賽」前在台灣進行的唯一賽事，中國信託銀行爭取此次交流賽逾5萬張門票，為回饋客戶及球迷，提供中信卡友優先購票。2026年適逢中國信託60週年，首場賽事將由中信兄弟、軟銀鷹打頭陣，透過「中國信託60週年紀念試合」，為中國信託獻上生日祝福。

昨台日交流賽售票記者會，中華棒協理事長辜仲諒、中職聯盟會長蔡其昌及中信銀行董事長陳佳文共同宣告賽事啟動，軟銀鷹球團執行董事大脇滿朗以及火腿鬥士球團代理總經理木田優夫亦親自出席。

蔡其昌感謝辜仲諒

促成軟銀、火腿來台

陳佳文表示，辜仲諒理事長曾提及棒球是台灣人的驕傲，也是最值得投資的事業，為了促進國際棒球交流，辜理事長多次奔走日本，親自取得軟銀鷹球團會長王貞治首肯，促成此次交流賽，相信透過此次賽事高強度對決，有助台灣隊備戰世界經典賽，再一次挑戰巔峰、超越極限。

蔡其昌表示，國際賽前安排高強度交流賽向來是台灣隊重要備戰方式，感謝辜仲諒理事長積極奔走，促成軟銀鷹與日本火腿來台交流，也感謝陳佳文董事長全力支持，讓球迷能在台灣欣賞高水準賽事。

4支職棒隊昨都派代表出席，包括中信兄弟陳俊秀、味全龍林凱威、日本火腿野村佑希和軟銀柳町達。陳俊秀說：「很開心，面對今年日職第一的隊伍，希望打出有競爭力的表現。」

台日交流賽門票12月23日中午12時開放憑中國信託信用卡及簽帳金融卡，可於拓元售票系統優先購票，24日中午12時起全面開賣。

