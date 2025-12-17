自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

新北藍完封嘉市 晉級邁向8連霸

2025/12/17 05:30

新北藍王銘賢先發4局，封鎖嘉義市打線。（記者林正堃攝）新北藍王銘賢先發4局，封鎖嘉義市打線。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕新北藍王銘賢先發4局只被擊出2支安打，和陳相偉、楊辰浩聯手投出完封，黃世堯打下全部分數，2：0擊敗嘉義市，打進新北富邦U18青棒賽複賽，向賽事開辦起的8連霸邁進一步。

楊辰浩後援，飆出生涯最快147公里。（記者林正堃攝）楊辰浩後援，飆出生涯最快147公里。（記者林正堃攝）

穀保家商化身的新北藍前3局受制於嘉義市下勾投球的先發陳有欣，只擊出1支安打，第4局終於突破，率先上場的杜翊澤安打並盜上二壘，曾聖恩也安打，二出後攻佔二、三壘，黃世堯面對第1個好球積極出手，打成二壘打連得2分。

王銘賢4局5K

楊辰浩飆速147

新北藍總教練楊孝承表示，選手對於怪投還是比較不適應，畢竟平常很少打這種投手，由於怪投通常球速比較慢，要把球帶進來一些，同時提醒選手鎖定高球攻擊。

王銘賢投出5次三振、1次四壞球，只讓嘉義市上過1次得點圈，投2局的陳相偉和1局的楊辰浩沒有被安打。高二的楊辰浩飆出涯最快的147公里球速，新練的橫掃球(Sweeper)，也首次在比賽中使用，連投3次三振。

楊辰浩原本最快球速約143公里，昨一舉推進4公里，他笑說：「原來我也可以投這麼快！」Sweeper則是12月初在NIKE訓練營，向同為左投的平鎮吳丞顥學來的，不到半個月就能在比賽中使用。

楊辰浩被教練稱為「小林昱珉」，楊辰浩說：「除了還沒有學長的霸氣，其它都很像。」楊辰浩表示，林昱珉是自己最喜歡的投手，在NIKE訓練營也有遇到擔任教練的林昱珉，但是學長霸氣外露，看起來很兇，讓他害羞不敢去請教。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中