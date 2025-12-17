新北藍完封嘉市 晉級邁向8連霸

新北藍王銘賢先發4局，封鎖嘉義市打線。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕新北藍王銘賢先發4局只被擊出2支安打，和陳相偉、楊辰浩聯手投出完封，黃世堯打下全部分數，2：0擊敗嘉義市，打進新北富邦U18青棒賽複賽，向賽事開辦起的8連霸邁進一步。

楊辰浩後援，飆出生涯最快147公里。（記者林正堃攝）

穀保家商化身的新北藍前3局受制於嘉義市下勾投球的先發陳有欣，只擊出1支安打，第4局終於突破，率先上場的杜翊澤安打並盜上二壘，曾聖恩也安打，二出後攻佔二、三壘，黃世堯面對第1個好球積極出手，打成二壘打連得2分。

王銘賢4局5K

楊辰浩飆速147

新北藍總教練楊孝承表示，選手對於怪投還是比較不適應，畢竟平常很少打這種投手，由於怪投通常球速比較慢，要把球帶進來一些，同時提醒選手鎖定高球攻擊。

王銘賢投出5次三振、1次四壞球，只讓嘉義市上過1次得點圈，投2局的陳相偉和1局的楊辰浩沒有被安打。高二的楊辰浩飆出涯最快的147公里球速，新練的橫掃球(Sweeper)，也首次在比賽中使用，連投3次三振。

楊辰浩原本最快球速約143公里，昨一舉推進4公里，他笑說：「原來我也可以投這麼快！」Sweeper則是12月初在NIKE訓練營，向同為左投的平鎮吳丞顥學來的，不到半個月就能在比賽中使用。

楊辰浩被教練稱為「小林昱珉」，楊辰浩說：「除了還沒有學長的霸氣，其它都很像。」楊辰浩表示，林昱珉是自己最喜歡的投手，在NIKE訓練營也有遇到擔任教練的林昱珉，但是學長霸氣外露，看起來很兇，讓他害羞不敢去請教。

