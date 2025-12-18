尼克逆襲馬刺 NBA盃奪首冠

布朗森（右）在NBA盃場均貢獻33.2分、5.8助攻，抱回MVP殊榮。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕尼克昨在NBA盃冠軍賽克服11分落後，末節展開反撲，最後在阿努諾比繳出28分、布朗森貢獻25分帶領下，以124：113擊敗馬刺，抱回隊史首座NBA盃冠軍，每名球員可獲得53萬美元(約1665萬台幣)獎金，而布朗森在這6場表現關鍵，也抱回最有價值球員（MVP）殊榮。

兩隊一路激戰，3節打完馬刺還保有5分領先，但末節克拉克森連續命中三分球帶隊超車，尼克也趁勢拉開至雙位數差距，捧起金盃。

29歲的布朗森在NBA盃6戰場均貢獻33.2分、5.8助攻，穩定表現也是尼克奪冠的重要功臣，他也成為繼湖人隊詹姆斯、公鹿隊亞德托昆波後，第3位奪下NBA盃MVP的球員。布朗森在發表感言時，不忘先感謝隊友，一一點名阿努諾比、克拉克森、湯斯等人，他強調，是團隊間的互信才能拿下這次冠軍，「NBA盃是我們的目標之一，如今已經達成，我們在這趟旅程中汲取不少經驗，要繼續提升自己，朝更重要目標邁進。」

對團隊的感謝，布朗森不僅是嘴上說說，他大方表示會把獎金回饋給團隊訓練人員，「不只是為我自己打球，而是為了團隊而戰。」另外，湯斯也將把獎金捐出做公益，協助家鄉多明尼加建設公共設施，希望幫助更多孩童。

