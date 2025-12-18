自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

尼克逆襲馬刺 NBA盃奪首冠

2025/12/18 05:30

布朗森（右）在NBA盃場均貢獻33.2分、5.8助攻，抱回MVP殊榮。（法新社）布朗森（右）在NBA盃場均貢獻33.2分、5.8助攻，抱回MVP殊榮。（法新社）

尼克每名球員

尼克昨克服11分落後，逆轉擊敗馬刺，抱回隊史首座NBA盃冠軍。（美聯社）尼克昨克服11分落後，逆轉擊敗馬刺，抱回隊史首座NBA盃冠軍。（美聯社）

可獲得53萬美元

〔記者粘藐云／綜合報導〕尼克昨在NBA盃冠軍賽克服11分落後，末節展開反撲，最後在阿努諾比繳出28分、布朗森貢獻25分帶領下，以124：113擊敗馬刺，抱回隊史首座NBA盃冠軍，每名球員可獲得53萬美元(約1665萬台幣)獎金，而布朗森在這6場表現關鍵，也抱回最有價值球員（MVP）殊榮。

兩隊一路激戰，3節打完馬刺還保有5分領先，但末節克拉克森連續命中三分球帶隊超車，尼克也趁勢拉開至雙位數差距，捧起金盃。

布朗森場均奪33.2分

抱回MVP

29歲的布朗森在NBA盃6戰場均貢獻33.2分、5.8助攻，穩定表現也是尼克奪冠的重要功臣，他也成為繼湖人隊詹姆斯、公鹿隊亞德托昆波後，第3位奪下NBA盃MVP的球員。布朗森在發表感言時，不忘先感謝隊友，一一點名阿努諾比、克拉克森、湯斯等人，他強調，是團隊間的互信才能拿下這次冠軍，「NBA盃是我們的目標之一，如今已經達成，我們在這趟旅程中汲取不少經驗，要繼續提升自己，朝更重要目標邁進。」

對團隊的感謝，布朗森不僅是嘴上說說，他大方表示會把獎金回饋給團隊訓練人員，「不只是為我自己打球，而是為了團隊而戰。」另外，湯斯也將把獎金捐出做公益，協助家鄉多明尼加建設公共設施，希望幫助更多孩童。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中