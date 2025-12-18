自由電子報
體育 即時新聞

羽球年終賽》周天成首戰 不敵奈良岡功大

2025/12/18 05:30

周天成昨在小組賽首戰敗給奈良岡功大，吞下對戰首敗。（歐新社檔案照）周天成昨在小組賽首戰敗給奈良岡功大，吞下對戰首敗。（歐新社檔案照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在世界羽聯BWF年終總決賽男單小組賽首戰，以17：21、18：21敗給世界排名第9的日本名將奈良岡功大，吞下對戰首敗，今天將對上已手握1勝的中國世界球王石宇奇。

世界排名第6的周天成本季巡迴賽表現穩定，共8站闖進4強，並在北極公開賽奪冠。

第6度參加年終賽的周天成堪稱是奈良岡功大的剋星，從2022年台北公開賽決賽首度交手以來締造5戰全勝的完美戰績。

奈良岡功大昨有備而來，首局刻意加快進攻節奏，讓周天成難以適應。經驗豐富的周天成第2局找到破解之道，一度取得10：2領先，不過奈良岡功大依舊利用快節奏及網前好手感，讓小天束手無策，在暫停後打出一波16:6的攻勢，以18:16反超，小天雖然奮力追至18平，但決勝時刻連丟3分，中止對戰5連勝，首度擊敗周天成的奈良岡功大也興奮慶祝。

今挑戰球王石宇奇

石宇奇昨在中國內戰中以21：13、23：21擊退李詩灃，周天成今天必須全力求勝，才能保住連兩屆挺進4強的機會。

女雙方面，初次參賽的謝沛珊／洪恩慈，首戰以10：21、14：21不敵世界排名第1的中國組合劉聖書／譚寧，今天將遭遇世界排名第3的南韓強敵金慧貞／孔熙容。

