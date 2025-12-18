台灣大哥大公開賽》姚宣榆秀一桿進洞 首輪並列領先

姚宣榆昨在第8洞締造生涯首次一桿進洞。（台灣大哥大女子公開賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025台灣大哥大女子公開賽昨在彰化台豐高爾夫俱樂部登場，台灣女將姚宣榆上演1桿進洞美技，以69桿和南韓好手吳京恩、宋知潤並列領先。

姚宣榆在第3、4洞吞下柏忌，但她很快回穩在第8洞獵下老鷹，接著又進帳小鳥，轉場後在第11、13洞賺進博蒂，第15洞則吞下柏忌，第17洞再抓鳥。

姚宣榆表示，開局揮桿動作不太順暢，導致第3、4洞吞下柏忌，還好第7洞慢慢找回感覺；提到第8洞上演1桿進洞，她說：「那桿我選擇讓球落在上果嶺10碼處，沒想到小白球就滾進洞中，真是難得的體驗。」

南韓48人參賽

5人擠進前10

台哥大公開賽今年成為台巡和韓巡共同認證賽事，共有48名南韓籍好手來台參賽，她們也展現實力，有5人擠進前10，其中吳京恩抓下3鳥沒有柏忌，宋知潤則抓下6鳥、吞3柏忌，並列領先。

其他台將，盧曉晴以70桿繳卡，張子怡、盧昕妤和尋求衛冕的徐薇淩都揮出71桿，徐薇淩表示，由於後9洞節奏變慢，自己注意力也下降，鐵桿發揮也欠佳，沒能製造很多抓鳥機會。曾雅妮昨帶著腰傷上陣，可惜傷勢影響揮桿動作，最後以79桿繳卡，賽後也宣布退賽。

