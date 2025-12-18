中職百萬月薪球星衝6人 明年可望締單季新高

2026年中職6大月薪百萬男

〔記者羅志朋／台北報導〕林岱安行使自由球員（FA）權利轉隊的補償方案，統一獅傾向挑選富邦悍將25人保護名單外選手，最快本週定案，若江少慶被獅隊挑走可保百萬月薪，加上林立、黃子鵬、張育成、陳傑憲和陳子豪，明年球季中職最多將有6名球星月薪破百萬，締造史上單季新高。

張育成（資料照）

獅隊失去林岱安的補償方案，傾向選擇「部分轉隊費324萬+人」，在古林睿煬轉戰日職火腿後，今年獅隊本土投手僅先發31人次為全聯盟最少，戰績5勝12敗、防禦率4.64，21歲左投林詔恩包辦5勝，胡智爲、郭俊麟、周彥農和張宥謙共21場先發1勝難求、慘吞11敗，防禦率5.75。

樂天桃猿開出8年最高總值1.8億合約，提前綁住林立，月薪至少160萬。（資料照）

若成獅補償選手

獅隊若挑走江少慶做為補償選手，依規定不得被扣薪，可保住百萬出頭的月薪。（資料照）

江少慶可保住百萬月薪

黃子鵬（資料照）

由於先發土投奇缺，獅隊把江少慶納入首選，若他被獅隊挑走做為補償選手，依規定不得被扣薪，可保住百萬出頭的月薪。

今年季前獅隊以10年最高總值2億元鉅約，讓陳傑憲（右）成為「終身統一人」，也是中職史上最大合約，平均月薪140萬元。（資料照）

樂天桃猿開出8年最高總值1.8億元合約提前綁住林立，月薪至少160萬元，下週可望公布。黃子鵬從樂天轉戰台鋼雄鷹，簽下5年最高總值6600萬元合約，平均月薪破百萬，成為中職史上第一位不具旅外資歷、月薪超過百萬的土投。

陳子豪（資料照）

去年富邦悍將端出3.5年最高總值9250萬元合約簽下張育成，月薪推估至少150萬元。同年底味全龍網羅陳子豪，10年合約最高總值1.3億元，明年月薪也破百萬。今年季前獅隊以10年最高總值2億元鉅約，讓陳傑憲成為「終身統一人」，也是中職史上最大合約，平均月薪140萬元。

雖無「百萬男」

兄弟團隊薪資聯盟最高

放眼中職6隊，明年可能只有兄弟缺「百萬男」，不過，黃衫軍給球員高薪不手軟，本季團隊薪資是全聯盟最高，有9人月薪破50萬也是6隊最多，2028年兄弟當家游擊手江坤宇月薪將衝到105萬元。

