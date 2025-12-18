自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

今年估33人達標 月薪破50萬 已成中職日常

2025/12/18 05:30

2026年中職6大月薪百萬男2026年中職6大月薪百萬男

〔記者羅志朋／台北報導〕13年前林益全喊出目標50萬月薪，在當時被視為天文數字，隨著職棒環境愈來愈好，加上大巨蛋紅利、FA自由球員市場熱潮，如今中職球員月薪突破50萬已非新鮮事，本季已超過30人達標，明年有機會再創下新高。

林益全加盟興農牛前4年都繳出頂級成績單，2012年他的月薪23萬，同年底興農轉賣更名義大犀牛，2013年1月他向義大球團喊話，「我心目中的價碼是月薪至少50萬，只要球團肯投資我，我一定會打出符合身價的成績。」

林益全13年前喊話

曾引球迷嘲諷

2012年中職「50萬俱樂部」僅3人，彭政閔月薪55萬高居榜首，潘威倫54萬居次，陳金鋒50萬排名第3，他們都是久經沙場的名將，加上職棒環境低迷，月領50萬高薪談何容易，因此，當時林益全喊出50萬月薪引發熱烈討論，甚至有球迷嘲諷他，「到底憑什麼！」

林益全喊話後不久，義大就奉上3年合約，2013年起月薪依序為45萬、50萬、55萬，他也說到做到，在「義大元年」拿下安打、全壘打、打擊王和年度MVP，隔年完成年度MVP二連霸。

2012年中職月薪50萬僅3人，今年推估來到33人，翻漲11倍，當年林益全喊出50萬價碼，如今已成日常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中