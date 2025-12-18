今年估33人達標 月薪破50萬 已成中職日常

2026年中職6大月薪百萬男

〔記者羅志朋／台北報導〕13年前林益全喊出目標50萬月薪，在當時被視為天文數字，隨著職棒環境愈來愈好，加上大巨蛋紅利、FA自由球員市場熱潮，如今中職球員月薪突破50萬已非新鮮事，本季已超過30人達標，明年有機會再創下新高。

林益全加盟興農牛前4年都繳出頂級成績單，2012年他的月薪23萬，同年底興農轉賣更名義大犀牛，2013年1月他向義大球團喊話，「我心目中的價碼是月薪至少50萬，只要球團肯投資我，我一定會打出符合身價的成績。」

林益全13年前喊話

曾引球迷嘲諷

2012年中職「50萬俱樂部」僅3人，彭政閔月薪55萬高居榜首，潘威倫54萬居次，陳金鋒50萬排名第3，他們都是久經沙場的名將，加上職棒環境低迷，月領50萬高薪談何容易，因此，當時林益全喊出50萬月薪引發熱烈討論，甚至有球迷嘲諷他，「到底憑什麼！」

林益全喊話後不久，義大就奉上3年合約，2013年起月薪依序為45萬、50萬、55萬，他也說到做到，在「義大元年」拿下安打、全壘打、打擊王和年度MVP，隔年完成年度MVP二連霸。

2012年中職月薪50萬僅3人，今年推估來到33人，翻漲11倍，當年林益全喊出50萬價碼，如今已成日常。

