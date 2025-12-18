獅FA補償人選 高機率挑江少慶

針對備受矚目的富邦悍將補償人選，統一獅近日將開會做出決定，據悉高機率挑選2021年選秀狀元江少慶。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕針對備受矚目的富邦悍將補償人選，統一獅近日將開會做出決定，據悉高機率挑選2021年選秀狀元江少慶，明年可望和胡智爲組成堅強的本土輪值，為今年勝投數聯盟第2少的先發土投注入強心針，江少慶也將樹立史上最貴且資歷最顯赫的補償球員障礙。

江少慶未被富邦放在25人保護名單的消息意外曝光後，讓林岱安FA轉戰富邦的補償球員抉擇關注度衝高。獅隊經過數次討論、調查身體狀況等等，結論越來越明朗，將會視江少慶為補償的「第一指名」，砸重金強化「後古林時期」的本土輪值。

蘇泰安：尚在評估

本週會有結論

統一獅領隊蘇泰安昨表示，仍無法回覆補償球員人選，尚在全面評估中，「近日球隊會再次開會討論，本週應該就有結論。」

本報日前率先披露，江少慶今年月薪沒有推估的113.3萬高，即使仍超過百萬、帳面付出成本是千萬等級，但若計算林岱安轉戰富邦的月薪，及收到的補償金324萬，獅隊多付200多萬元就能使用江少慶1個球季。對明年本土5號輪值仍是一張白紙的獅隊來說，就算風險高也是必要的投資。

外界認為，獅隊缺乏本土先發，也欠缺牛棚投手，王尉永、岳少華等人若被放在名單外，或許獅隊能派上用場，只是2位投手今年都剛從傷痛球季回歸，球界人士認為風險不會比江少慶還要小。

獅隊總教練林岳平找來曾浩哲到二軍調教選手後，已成功讓胡智爲在季末大回春，明年勝任一席本土輪值，如今可望再迎來江少慶，獅隊將擁有2023年經典賽台灣隊的2位先發投手，希望明年不再倚賴「洋投風火輪」打天下。

