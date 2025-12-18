自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

獅FA補償人選 高機率挑江少慶

2025/12/18 05:30

針對備受矚目的富邦悍將補償人選，統一獅近日將開會做出決定，據悉高機率挑選2021年選秀狀元江少慶。（資料照）針對備受矚目的富邦悍將補償人選，統一獅近日將開會做出決定，據悉高機率挑選2021年選秀狀元江少慶。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕針對備受矚目的富邦悍將補償人選，統一獅近日將開會做出決定，據悉高機率挑選2021年選秀狀元江少慶，明年可望和胡智爲組成堅強的本土輪值，為今年勝投數聯盟第2少的先發土投注入強心針，江少慶也將樹立史上最貴且資歷最顯赫的補償球員障礙。

江少慶未被富邦放在25人保護名單的消息意外曝光後，讓林岱安FA轉戰富邦的補償球員抉擇關注度衝高。獅隊經過數次討論、調查身體狀況等等，結論越來越明朗，將會視江少慶為補償的「第一指名」，砸重金強化「後古林時期」的本土輪值。

蘇泰安：尚在評估

本週會有結論

統一獅領隊蘇泰安昨表示，仍無法回覆補償球員人選，尚在全面評估中，「近日球隊會再次開會討論，本週應該就有結論。」

本報日前率先披露，江少慶今年月薪沒有推估的113.3萬高，即使仍超過百萬、帳面付出成本是千萬等級，但若計算林岱安轉戰富邦的月薪，及收到的補償金324萬，獅隊多付200多萬元就能使用江少慶1個球季。對明年本土5號輪值仍是一張白紙的獅隊來說，就算風險高也是必要的投資。

外界認為，獅隊缺乏本土先發，也欠缺牛棚投手，王尉永、岳少華等人若被放在名單外，或許獅隊能派上用場，只是2位投手今年都剛從傷痛球季回歸，球界人士認為風險不會比江少慶還要小。

獅隊總教練林岳平找來曾浩哲到二軍調教選手後，已成功讓胡智爲在季末大回春，明年勝任一席本土輪值，如今可望再迎來江少慶，獅隊將擁有2023年經典賽台灣隊的2位先發投手，希望明年不再倚賴「洋投風火輪」打天下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中