體育 即時新聞

經典賽台灣隊 陳傑憲點名3關鍵戰將

2025/12/18 05:30

陳傑憲接受日媒專訪，談到12強奪冠沒噴香檳慶祝，是總教練曾豪駒的提議，認為回台灣再慶祝會比在東京巨蛋好。（資料照）陳傑憲接受日媒專訪，談到12強奪冠沒噴香檳慶祝，是總教練曾豪駒的提議，認為回台灣再慶祝會比在東京巨蛋好。（資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕「台灣隊長」陳傑憲接受日本運動網站「Full-Count」專訪，談到去年世界12強賽奪冠後，沒有噴灑香檳慶祝的原因，並點名張育成、鄭宗哲和林昱珉，是經典賽台灣隊值得關注的選手。

台灣隊在東京巨蛋舉行的12強賽冠軍戰，中止日本隊在國際賽的27連勝，賽後沒有依慣例開香檳慶祝封王，被視為是尊重對手的行為，至今讓日本媒體念念不忘。

陳傑憲表示：「當時是總教練曾豪駒的提議，我也覺得東京巨蛋是日本選手的主場，回台灣再慶祝會比在這裡好，賽後全隊到燒肉店用餐，對我來說，那頓晚餐就是最棒的慶祝，更加深全隊的感情。」

張育成、鄭宗哲、林昱珉

值得關注

明年經典賽預賽日本和台灣同組，日媒也相當關注台灣隊選手，陳傑憲表示，張育成擁有5年大聯盟經驗，2023年經典賽獲選預賽A組MVP，鄭宗哲在經典賽擔任第1棒，攻守都有出色表現，還有12強賽擔任開幕戰對南韓、冠軍戰對日本先發的林昱珉，都是值得關注的選手。陳傑憲並特別指出，林昱珉比賽中展現的霸氣，證明他在國際賽大舞台無所畏懼。

首度使用投球計時器

日本衛冕變數

明年經典賽將首度使用投球計時器，由於日職尚未引進投球時間限制的規則，日媒指出，日前在日、韓交流賽試用投球計時器，日本投手普遍適應不良，投球大受影響，可能成為日本隊尋求衛冕的變數。

