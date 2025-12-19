自由電子報
體育 即時新聞

小葉準備出手 「曾仁和值得期待」

2025/12/19 05:30

小葉準備出手 「曾仁和值得期待」味全龍延攬戰力外3投手，將接受總教練葉君璋親手調教。
（資料照）

曾仁和轉戰味全龍，被期待成為明年一軍戰力。 （資料照）曾仁和轉戰味全龍，被期待成為明年一軍戰力。 （資料照）

土投再生工廠 3生力軍報到

〔記者羅志朋／台北報導〕「小葉再生工廠」營運中！去年季後味全龍網羅戰力外3投陳志杰、宋文華、翁瑋均，昨再延攬戰力外3投「土虱」曾仁和、賴知頎、陳暐皓，龍隊總教練葉君璋擅長「特調」投手，而有「小葉再生工廠」之稱，他們來到龍隊能否谷底反彈備受矚目。

徐若熙即將轉戰日職軟銀鷹，龍隊積極補強先發土投戰力，當樂天桃猿季後將曾仁和放在60人保留名單外，葉總就力邀入隊，「土虱值得期待，我對他有信心。」

本季曾仁和在一軍投18局、防禦率10，葉總指出，曾仁和剛退伍，身上沒傷，投球機制沒有太大問題，重點是身體素質要再強化，「土虱是會讓人有期待感的投手，球速不像以前那麼快，但他有經驗，變化球也不錯，再調整一下應該可以成為明年一軍戰力。」

賴知頎（資料照）賴知頎（資料照）

陳暐皓（資料照）陳暐皓（資料照）

賴知頎、陳暐皓 等待谷底反彈

22歲右投賴知頎生涯在一軍投8.1局，季後遭樂天釋出，葉總透露，之前對賴知頎完全沒印象，日前在天母球場測試觀察他投球飆到147公里，滑球也不錯，只是控球沒那麼理想，4分之3側投類型神似李振昌，「他只要有李振昌的7、8成功力就夠用了。」

陳暐皓是旅美左投林昱珉的哥哥，今年未在一軍出賽，季後被台鋼雄鷹釋出，如今改投龍軍，包含中信兄弟在內，不到4年已效力3隊，葉總認為，陳暐皓是可用之兵，只是欠缺比賽經驗。

「小葉再生工廠」吸引不少戰力外投手帶槍投靠，葉總笑說，其實也沒什麼神奇魔法，龍隊剛成軍目標就是盡量培養自己的土投，從中累積不少經驗，即使今年有很多傷兵，依舊有不少土投冒出頭，明年傷兵回歸，相信球隊土投戰力會更完整。

