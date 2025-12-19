新北富邦U18青棒賽》汪昆峰拿手變速球 得林詩翔真傳

台東縣先發投手汪昆峰投出生涯最多6局、80球，率隊晉級。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕高中才棄打從投的汪昆峰，昨力投生涯最多的6局、80球只失1分，加上林宗賓4打席都上壘、跑回3分，聯手幫助台東縣以7：1擊敗屏東縣，晉級新北富邦U18青棒賽8強。

新竹市王牌投手王翾祈演出完投完封勝。 （記者陳志曲攝）

汪昆峰一開賽還沒進入狀況，第1局被擊出3支安打、1次四壞球，被對手先馳得點並攻佔滿壘只有1出局，他先讓打者打成內野飛球，再投出三振，化解危機。之後完全封鎖屏縣打擊，連續解決最後17名打者，包括6次三振。

雖然沒有投過這麼長的局數和球數，汪昆峰並不覺得累，賽後表示週六還要投，當被告知投80球必須隔2天，他驚訝的說：「不是隔1場嗎？隔2天那要祈雨了。」

高一棄打從投

昨助東縣晉級8強

汪昆峰原本是捕手，但上高中後老是打不好，經常揮空被三振，對打擊信心全失，因為傳球臂力不錯，高一上學期就主動向教練表示要改練投手，成為棒球生涯轉捩點。

汪昆峰表示，剛轉投手時只會投直球和曲球，但曲球的投球動作和直球差很多，容易被打者識破，於是向效力台鋼雄鷹的表哥林詩翔學他最拿手的變速球，現在和滑球是主要的變化球路。

林詩翔建議汪昆峰不要太早挑戰職棒，最好先到大學磨練，把自己準備得更充分；不過，他明年還是想參加中職選秀，如果沒有選上再念大學。

竹市王翾祈飆11K

1安打完封勝

新竹市王牌王翾祈和日本神奈川小川龍太朗昨上演投手大戰，側投的王翾祈投到第7局球速還有142公里，最後完成1安打完封勝，狂飆11次三振，率隊以1：0力克神奈川，晉級8強。

