體育 即時新聞

TPBL》戰神最倚賴洋將 ThankYou名單受矚目

2025/12/19 05:30

TPBL》戰神最倚賴洋將 ThankYou名單受矚目雲豹洋將克羅馬是球隊主攻手。
（資料照）

洋將得分佔比 聯盟唯一超過6成

國王洋將杰倫補上火力缺口。（資料照）國王洋將杰倫補上火力缺口。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL進行約三分之一賽季，各隊陸續調整外援陣容，盼在農曆新年前全力衝刺，洋將戰力左右球隊戰績，本季開打至今，以台北戰神最倚賴洋將，是目前唯一洋將得分佔比超過6成的球隊，近日更傳出陣中得分王洛夫頓將離隊，球團也出面闢謠，表示不會與這位進攻核心分道揚鑣，而本土好手能否適時分擔火力，讓球隊不過於依賴外援，也是戰神接下來的課題。

戰神場均得分居聯盟之冠，後衛洛夫頓居功厥偉。（資料照）戰神場均得分居聯盟之冠，後衛洛夫頓居功厥偉。（資料照）

戰神上季例行賽名列第4，季後賽首輪不敵新北國王，本季補強最大亮點就是擁有多元進攻手段的美籍後衛洛夫頓，他首戰就砍下41分，至今出賽8場，場均貢獻27.6分、5.3助攻，是戰神場均得分102.9分高居聯盟之冠的關鍵。

TPBL洋將得分佔比TPBL洋將得分佔比

戰神近日宣布找來曾在T1獲得得分王的熟面孔史東，引發球迷討論，也猜測洛夫頓是否會提前離隊。總經理林祐廷表示，確實得割捨1位洋將，但洛夫頓不在考慮名單，現階段會藉由比賽觀察哪位洋將最適合團隊，不會急著做決定。

夢想家佔比最低 近日仍調整外援

7隊中洋將得分佔比最低的是戰績暫居第3的福爾摩沙夢想家，上個休賽季大肆補強，本土陣容原本就深厚，本季續留台灣隊歸化中鋒高柏鎧、霍爾曼，找來新面孔恩尼斯與湯普金斯，在戰績止跌回升下，近日仍當機立斷調整外援，宣布與場均16.7分的恩尼斯解約，迎來35歲的布依德回鍋，他透露原本有意高掛球鞋，不過接到總經理韓駿鎧的電話後，決定再度回到自己在台灣職籃的起點。

具土洋磨合優勢 雲豹收割龍頭

熟面孔是球團考量洋將的一大因素，雲豹本季4名洋將就有3人打過台灣職籃，以克羅馬為首的洋將軍團與本土磨合極佳，目前暫居聯盟龍頭。衛冕軍國王則遇上洋將傷兵問題，巴勒斯坦老將桑尼因十字韌帶撕裂，昨返回家鄉接受手術及復健治療，近期找來的杰倫補上火力空缺，東超首秀拿下35分、在TPBL例行賽首戰31分也是全隊最高。

