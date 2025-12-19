自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

周天成纏鬥球王 決勝局力竭吞敗

2025/12/19 05:30

周天成在年終賽苦吞2連敗，確定無緣4強。 （資料照）周天成在年終賽苦吞2連敗，確定無緣4強。 （資料照）

2連敗無緣晉級

〔記者粘藐云／綜合報導〕周天成昨在BWF世界巡迴賽總決賽男單小組賽第2戰，以11：21、21：19、15：21敗給中國球王石宇奇，賽後兩人擁抱致意，石宇奇對小天展現的拚勁表達讚賞。周天成吞下2連敗後確定無緣4強，今天小組賽最後一戰將迎戰同樣2連敗的中國李詩灃。

周天成首戰不敵日本好手奈良岡功大，昨面對石宇奇有輸不得的壓力，但雙方過去交手，小天以5勝13負居下風。

周天成首局雖然丟掉，但第2局攻守狀態很快回穩且打得相當有耐心，和石宇奇多拍來回都能拿下分數，關鍵時刻被連續化解局點也沒自亂陣腳，成功扳平戰局。決勝局，兩人上演「神仙打架」戲碼，可惜技術暫停後小天體力明顯下滑，失誤增加，苦吞對戰8連敗。

麟榤配晉級機會渺茫

男雙方面，王齊麟／邱相榤也以18：21、19：21不敵馬來西亞萬煒聰／鄭凱文苦吞2連敗，晉級機會渺茫。麟榤配今天將碰上世界排名第10的印尼古塔瑪／伊斯法哈尼，雙方唯一對決在今年海洛公開賽冠軍戰，當時由麟榤配獲勝。

女雙部分，洪恩慈／謝沛珊以7：21、21：16、13：21敗給南韓金慧貞／孔熙容，同樣2戰全敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中