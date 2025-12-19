周天成纏鬥球王 決勝局力竭吞敗

周天成在年終賽苦吞2連敗，確定無緣4強。 （資料照）

2連敗無緣晉級

〔記者粘藐云／綜合報導〕周天成昨在BWF世界巡迴賽總決賽男單小組賽第2戰，以11：21、21：19、15：21敗給中國球王石宇奇，賽後兩人擁抱致意，石宇奇對小天展現的拚勁表達讚賞。周天成吞下2連敗後確定無緣4強，今天小組賽最後一戰將迎戰同樣2連敗的中國李詩灃。

周天成首戰不敵日本好手奈良岡功大，昨面對石宇奇有輸不得的壓力，但雙方過去交手，小天以5勝13負居下風。

周天成首局雖然丟掉，但第2局攻守狀態很快回穩且打得相當有耐心，和石宇奇多拍來回都能拿下分數，關鍵時刻被連續化解局點也沒自亂陣腳，成功扳平戰局。決勝局，兩人上演「神仙打架」戲碼，可惜技術暫停後小天體力明顯下滑，失誤增加，苦吞對戰8連敗。

麟榤配晉級機會渺茫

男雙方面，王齊麟／邱相榤也以18：21、19：21不敵馬來西亞萬煒聰／鄭凱文苦吞2連敗，晉級機會渺茫。麟榤配今天將碰上世界排名第10的印尼古塔瑪／伊斯法哈尼，雙方唯一對決在今年海洛公開賽冠軍戰，當時由麟榤配獲勝。

女雙部分，洪恩慈／謝沛珊以7：21、21：16、13：21敗給南韓金慧貞／孔熙容，同樣2戰全敗。

