體育 即時新聞

新聞分析》悍獅補償攻防 王尉永一度被熱議

2025/12/20 05:30

江少慶不在悍將保護名單，立刻被獅隊列為補償首選。（資料照）江少慶不在悍將保護名單，立刻被獅隊列為補償首選。（資料照）

〔記者龔乃玠／新聞分析〕統一獅在補償方案挑進A咖投手江少慶，從收到名單到昨天抉擇出爐的這一週都收到高度關注，但問題來了，富邦悍將一開始為何不保「慶baby」呢？

王尉永（資料照）王尉永（資料照）

不讓獅進「捕」

悍將緊扣住4捕

富邦球團提出的25人保護名單，除了將保護捕手視為一大重點，在投手環節更貫徹高度的「務實主義」，幾乎都是明年開季就能ready的健康選手，有傷痛疑慮的才會在名單外，也讓獅隊決定在江少慶身上賭一把。

從自由市場迎來獅隊主力捕手林岱安後，富邦推測自家捕手有被挑走的風險，據悉保護名單中除了扣住一軍前2號捕手戴培峰和豊暐，也鎖緊今年選秀2位高卒嫩捕張育豪、江庭毅，讓獅隊無從找到捕手備案。

考量明年戰力

決議 「不保護」江少慶

如同富邦執行副領隊林威助所言，「25人保護名單人數有限，再加上需納入今年選秀選進的新秀，在名單抉擇上是相當困難的決定。」一語道出在未來戰力規劃和江少慶之間的躊躇。

再者，富邦知道獅隊欠缺牛棚投手，也刻意把今年一軍表現活躍的健康牛棚多半納入保護名單，放出有傷痛疑慮的人選給對方挑，外界討論聲浪最大的王尉永就是其一，即便他生涯抓下多達70次中繼成功，但右肩膀曾有關節唇撕裂的傷痛紀錄，風險不下江少慶。

明年是富邦球團入主中職10週年，休季歷經制服組和教練團的大改組，就是希望在深具意義的2026年初嚐台灣大賽滋味，如果沒有開季就ready，很難在全年保持良好競爭力。林威助透露原本安排江少慶在明年下半季逐步復出，即顯示無法確認上半季就能使用他，加上薪資的衡量，最終以明年度戰力為優先考量。

富邦休季從FA和戰力外市場大動作招兵買馬，保護名單的攻防戰也採取最務實做法，能進25人的球員扣除養成中的新秀，都是開季就能在一軍上場的戰士，窺見富邦明年開季就「準備要贏」的企圖心。

