古久保有約在身 不在龍教練團首波名單

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍昨宣布明年首波教練團改組名單，葉君璋續任總教練，並延攬投、打外籍教練納瓦洛、彼得森，而新科台灣大賽冠軍教頭古久保健二尚未公布，但可望出現於第2波教練團名單中，龍軍將以3位新聘外籍教練迎接新球季。

古久保健二在11月9日未獲樂天桃猿續聘後，沒多久就傳出將轉戰味全龍，至今未獲球團證實，推測是他今年跟樂天的合約尚未走完，出於對「猿東家」的尊重，必須等到合約到期，明年才會對外正式公告，這在台灣球界也是行之有年的作法。

味全宣布彼得森出任攻擊統籌教練，輔佐協助攻擊策略規劃與執行，而在2020年助統一獅奪冠的納瓦洛出任一軍投手教練，兩人職務內容都是強化臨場的投打作戰。龍隊告別2位首席教練林瑋恩和高須洋介，確定由丘昌榮上任首席教練，擔任葉總的左右手。

葉君璋續掌舵

丘昌榮任首席教練

明年是葉君璋生涯第10個執教球季，生涯執教累積972場，奪下451勝，明年可望成為洪一中、徐生明後，史上第3位執教千場的教頭，且只差53勝就追平徐生明成為隊史最多勝教頭。

味全龍球團表示：「2026年球季教練團人選仍將持續評估與補強，待相關人事確定後，再對外公告，期盼進一步完善教練團結構，為球隊注入更多能量，全面提升競爭力，朝年度總冠軍目標全力邁進。」

