自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

帕查拉朱達背靠背奪冠 台巡兩週賺400萬

2025/12/20 05:30

張子怡一桿進洞。（台灣大哥大公開賽提供）張子怡一桿進洞。（台灣大哥大公開賽提供）

〔記者粘藐云／彰化報導〕泰國名將帕查拉朱達昨在2025台灣大哥大女子公開賽最後一輪繳出70桿，以總桿209桿連兩站奪冠，這也是她本季在台巡賽第6冠、笑納200萬元獎金。陳敏柔揮出73桿，以總桿212桿獲得並列第4，為台將最佳；另一旅外好手張子怡上演一桿進洞美技，繳出70桿，以總桿215桿並列第8。

泰國名將帕查拉朱達連兩戰奪冠。（台灣大哥大公開賽提供）泰國名將帕查拉朱達連兩戰奪冠。（台灣大哥大公開賽提供）

帕查拉朱達這季氣勢如虹，上週她才在大亞集團女子公開賽捧回本季台巡第5冠，她當時和旅日女將蔡佩穎歷經4度延長才抱回金盃。昨她帶著1桿落後出發，但先聲奪人，前9洞就抓下3鳥，超越原本的領先者、南韓鄭瑟琪，衝上領先位置。不過，帕查拉朱達領先並不多，鄭瑟琪在第17洞打完僅落後1桿，只要第18洞抓下小鳥還有機會逼出延長賽，可惜她在最後推桿的轉折角度抓得並不理想，該洞僅以Par收尾。鄭瑟琪這回合繳出72桿，以210桿獲得亞軍。

台灣一姐徐薇淩（右）獲最佳人氣獎。（台灣大哥大公開賽提供）台灣一姐徐薇淩（右）獲最佳人氣獎。（台灣大哥大公開賽提供）

本季台巡奪6冠

泰國名將帕查拉朱達（中）冠軍到手後，在18洞果嶺接受同儕選手與工作人員灑水祝賀。（台灣大哥大公開賽提供）泰國名將帕查拉朱達（中）冠軍到手後，在18洞果嶺接受同儕選手與工作人員灑水祝賀。（台灣大哥大公開賽提供）

明年轉戰韓巡

帕查拉朱達表示，真沒想過有機會「背靠背」奪冠，尤其這是她在台豐球場的首座冠軍，「往年季末我的表現都不太理想，過去幾年在這場比賽也沒打好，但我對於這週的發揮感到很滿意。」33歲的帕查拉朱達明年將轉戰韓巡賽，但對於台灣這塊福地她惦記在心，「明年重要的比賽我還是會回來打，台哥大公開賽我也會回來尋求衛冕！」

帕查拉朱達這季已在台巡賺進超過1100萬台幣獎金，這兩週更一口氣賺進400萬，但對於獎金使用她很保守，「獎金會好好存起來，畢竟我年紀也大了，不知道能打多久，現在賺的每分錢都很重要。」

陳敏柔並列第4

徐薇淩第7作收

台灣一姐徐薇淩這回合抓1鳥、吞2柏忌，繳出73桿，並以總桿214桿獨居第7名，她透露，近期受到胸大肌拉傷影響，調整不是很到位，但新賽季她會提前準備，預計明年1月先赴美訓練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中