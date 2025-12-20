帕查拉朱達背靠背奪冠 台巡兩週賺400萬

張子怡一桿進洞。（台灣大哥大公開賽提供）

〔記者粘藐云／彰化報導〕泰國名將帕查拉朱達昨在2025台灣大哥大女子公開賽最後一輪繳出70桿，以總桿209桿連兩站奪冠，這也是她本季在台巡賽第6冠、笑納200萬元獎金。陳敏柔揮出73桿，以總桿212桿獲得並列第4，為台將最佳；另一旅外好手張子怡上演一桿進洞美技，繳出70桿，以總桿215桿並列第8。

泰國名將帕查拉朱達連兩戰奪冠。（台灣大哥大公開賽提供）

帕查拉朱達這季氣勢如虹，上週她才在大亞集團女子公開賽捧回本季台巡第5冠，她當時和旅日女將蔡佩穎歷經4度延長才抱回金盃。昨她帶著1桿落後出發，但先聲奪人，前9洞就抓下3鳥，超越原本的領先者、南韓鄭瑟琪，衝上領先位置。不過，帕查拉朱達領先並不多，鄭瑟琪在第17洞打完僅落後1桿，只要第18洞抓下小鳥還有機會逼出延長賽，可惜她在最後推桿的轉折角度抓得並不理想，該洞僅以Par收尾。鄭瑟琪這回合繳出72桿，以210桿獲得亞軍。

台灣一姐徐薇淩（右）獲最佳人氣獎。（台灣大哥大公開賽提供）

本季台巡奪6冠

泰國名將帕查拉朱達（中）冠軍到手後，在18洞果嶺接受同儕選手與工作人員灑水祝賀。（台灣大哥大公開賽提供）

明年轉戰韓巡

帕查拉朱達表示，真沒想過有機會「背靠背」奪冠，尤其這是她在台豐球場的首座冠軍，「往年季末我的表現都不太理想，過去幾年在這場比賽也沒打好，但我對於這週的發揮感到很滿意。」33歲的帕查拉朱達明年將轉戰韓巡賽，但對於台灣這塊福地她惦記在心，「明年重要的比賽我還是會回來打，台哥大公開賽我也會回來尋求衛冕！」

帕查拉朱達這季已在台巡賺進超過1100萬台幣獎金，這兩週更一口氣賺進400萬，但對於獎金使用她很保守，「獎金會好好存起來，畢竟我年紀也大了，不知道能打多久，現在賺的每分錢都很重要。」

陳敏柔並列第4

徐薇淩第7作收

台灣一姐徐薇淩這回合抓1鳥、吞2柏忌，繳出73桿，並以總桿214桿獨居第7名，她透露，近期受到胸大肌拉傷影響，調整不是很到位，但新賽季她會提前準備，預計明年1月先赴美訓練。

