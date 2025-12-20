自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》聯盟撤銷處分 高國豪今解禁出賽

2025/12/20 05:30

攻城獅一哥高國豪停賽處分解禁。（資料照）攻城獅一哥高國豪停賽處分解禁。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅球星高國豪日前和兄長在大街上互毆，事後告上法庭，雙方雖達成和解。不過，事發後高國豪遭聯盟禁賽，聯盟昨召開紀律委員會後表示，考量事件已和解加上高國豪對相關暴力行為深具悔意，即日起解除禁賽，但他仍得繳交6萬元台幣罰款，並完成至少20小時的公益服務，他也預計在今天攻城獅主場賽事中回歸。

攻城獅戰力告急

急需一哥歸隊

上季戰績墊底的攻城獅，這季洋將補強有成，加上高國豪、曾柏喻破繭而出，開季氣勢不俗一度站上聯盟第2的位置。未料球隊戰績出現震盪之際，當家一哥高國豪又爆出，去年和哥哥因家務事在大街上互毆，並互告傷害，形象再次重挫，他也從12月2日起遭聯盟禁賽，靜候判決結果。

事發後高國豪公開致歉，該事件原定在12月10日宣判，但因宣判前法院收到雙方和解書，內容提及已達成私下和解，並要撤回傷害告訴，改至17日召開辯論庭，最後3兄弟全部撤告。聯盟昨召開紀律委員會，聯盟表示，由於當事人當庭達成和解，均已撤回傷害告訴，加上高國豪深具悔意，因而決定解除他的停賽處分，但因規章《第五章 行為規範與懲處》相關規定，他必須要繳交6萬元罰款。

聯盟開罰6萬元

公益服務20小時

不過，聯盟強調，職業球員為公眾人物，因以自律態度面對自身行為，高國豪仍須在本季結束前完成至少20小時的公益服務，也得配合聯盟安排，於本賽季期間完成相關行為教育或諮商課程。對於判決結果，攻城獅球團表示，球團和高國豪都尊重且接受，他預計在今天和福爾摩沙夢想家一戰中回歸，希望能幫助球隊終止4連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中