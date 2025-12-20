TPBL》聯盟撤銷處分 高國豪今解禁出賽

攻城獅一哥高國豪停賽處分解禁。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹攻城獅球星高國豪日前和兄長在大街上互毆，事後告上法庭，雙方雖達成和解。不過，事發後高國豪遭聯盟禁賽，聯盟昨召開紀律委員會後表示，考量事件已和解加上高國豪對相關暴力行為深具悔意，即日起解除禁賽，但他仍得繳交6萬元台幣罰款，並完成至少20小時的公益服務，他也預計在今天攻城獅主場賽事中回歸。

攻城獅戰力告急

急需一哥歸隊

上季戰績墊底的攻城獅，這季洋將補強有成，加上高國豪、曾柏喻破繭而出，開季氣勢不俗一度站上聯盟第2的位置。未料球隊戰績出現震盪之際，當家一哥高國豪又爆出，去年和哥哥因家務事在大街上互毆，並互告傷害，形象再次重挫，他也從12月2日起遭聯盟禁賽，靜候判決結果。

請繼續往下閱讀...

事發後高國豪公開致歉，該事件原定在12月10日宣判，但因宣判前法院收到雙方和解書，內容提及已達成私下和解，並要撤回傷害告訴，改至17日召開辯論庭，最後3兄弟全部撤告。聯盟昨召開紀律委員會，聯盟表示，由於當事人當庭達成和解，均已撤回傷害告訴，加上高國豪深具悔意，因而決定解除他的停賽處分，但因規章《第五章 行為規範與懲處》相關規定，他必須要繳交6萬元罰款。

聯盟開罰6萬元

公益服務20小時

不過，聯盟強調，職業球員為公眾人物，因以自律態度面對自身行為，高國豪仍須在本季結束前完成至少20小時的公益服務，也得配合聯盟安排，於本賽季期間完成相關行為教育或諮商課程。對於判決結果，攻城獅球團表示，球團和高國豪都尊重且接受，他預計在今天和福爾摩沙夢想家一戰中回歸，希望能幫助球隊終止4連敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法