東契奇僅1失誤 比超級大三元還樂

湖人東契奇（中）成為湖人隊史45分大三元第2人。 （美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕揮別前一場的低迷手感，東契奇昨轟下45分、14助攻、11籃板的大三元數據，加上詹姆斯斬獲28分、10助攻、7籃板，率領湖人在決勝節以143：135逆轉爵士，收下2連勝，也以19勝7負保住西部第3席位。

45分大三元 隊史第2人

前一場投籃命中率僅28％的東契奇，此仗繳出28投14中的準星，他也成為貝勒之後，湖人隊史第2位砍下45分大三元的球員，另外，東契奇還貢獻5次抄截，是喬丹和坎寧安之後，史上第3位單場砍下至少40分大三元還外帶5抄截的球員。

但比起紀錄，更讓東契奇開心的是他全場只發生1次失誤，且全隊也只有7次失誤，他說：「這對我們來說是很棒的事，而且我們還贏下比賽。」

另外，詹姆斯締造在40歲後第5次繳出單場至少25分、10助攻的比賽，繼續堆高史上第一紀錄，但他在第二節與對手碰撞險些受傷，對此詹皇表示：「不管幾歲，只要被撞都會擔心，我總是祈禱每次狀況是好的，好險這次膝蓋被撞但沒出事。」

湖人在決勝節打出41：29的攻勢逆轉爵士，也證明他們是最會打決勝時刻的球隊，本季在比賽最後5分鐘5分差的比賽繳出10戰全勝戰績，此外，紫金大軍在客場戰績12勝3負，僅次雷霆的12勝1負和金塊的12勝2負。

