體育 即時新聞

年終賽場地濕滑 麟榤配中招

2025/12/20 05:30

王齊麟（左）與邱相榤以3連敗結束年終賽初體驗。（資料照）王齊麟（左）與邱相榤以3連敗結束年終賽初體驗。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤昨在BWF年終總決賽以19：21、22：20、15：21，不敵世界排名第10的印尼組合古塔瑪／伊斯法哈尼，加上男單周天成、女雙謝沛珊／洪恩慈，台灣3組人馬都在預賽止步。

王齊麟／邱相榤首局16：20，連續化解印尼組合3個局點，可惜仍功虧一簣讓對方先下一城，這局輸掉就代表麟榤配此仗贏球也無緣晉級4強。即使確定出局，王齊麟／邱相榤在第2局持續跟對方抗衡，雖然20：17又被追平，兩人有穩住陣腳並扳回一城。

麟榤配第3局遭對手壓制，邱相榤因場地濕滑，右膝不慎扭傷，他經短暫休息堅持再戰，仍無力回天，以3連敗結束年終賽初體驗。即使在年終賽無緣勝利，麟榤配3場比賽都有打出競爭力，比較可惜關鍵分總是容易失手，王齊麟指出，輸了就再練，期待明年賽季能跟邱相榤持續成長。

小天對手也扭傷 坐輪椅出場

周天成昨以17：21讓出首局，結果對手中國選手李詩灃於第2局同樣因場地濕滑，造成腳踝扭傷，還坐輪椅才能離場，由於他退賽，整屆成績歸零，小天本屆以0勝2敗遭淘汰，他希望李詩灃能早日康復。

