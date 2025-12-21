自由電子報
體育 即時新聞

旅外投手頻掉漆 中職選秀不必迷信名牌

2025/12/21 05:30

王維中今年季後被味全龍戰力外。（資料照）王維中今年季後被味全龍戰力外。（資料照）

2021年悍將狀元投手江少慶將轉戰統一獅。（資料照）2021年悍將狀元投手江少慶將轉戰統一獅。（資料照）

王維中江少慶兩狀元 表現不符身價

〔記者徐正揚／台北報導〕相繼創下中職本土投手最高身價的王維中、江少慶，今年季後分別被味全龍、富邦悍將放在60人、25人名單外，連同短暫上過大聯盟的曾仁和也被戰力外，3位旅美投手在中職不過5年就不在原球隊明年的戰力規畫內。即便王維中可望被富邦簽下延續生涯，如果3人明年仍無法交出可以接受的成績，中職各隊對返台旅外投手的評估勢必出現變化。

2020-21年8投進中職 5人已相繼轉隊

2021年受到全球新冠疫情仍未獲得控制的影響，江少慶、曾仁和等6名旅外球員決定參加中職選秀，是2012年後最大一波「海歸」潮，並寫下第1輪指名球員都有國外職棒資歷的空前紀錄。但該屆5名旅外投手只有呂彥青、陳冠宇逐漸成為重要戰力，胡智爲僅於2022年展現王牌身手，連同2020年參加選秀的王維中、廖任磊、郭俊麟，在那2年前3輪的8位旅外投手竟有5人相繼因為不同身分轉隊。

企圖心不比旅外時期 將影響選秀策略

綜合多位球評與球探看法，返台的旅外投手會有受傷、開刀、機制跑掉等各種狀況，即便在場上壓制力比巔峰時期下滑，由於中職內部的競爭壓力不大，致使企圖心不如旅外時期，王維中、江少慶雖因成績與薪資的落差太明顯被放大檢視，近年表現不符預期的旅外投手確實有增加趨勢，相當程度會影響甚至改變各隊未來的選秀策略。

鄭凱文獲公認是最名實相符的狀元旅外投手。（資料照）鄭凱文獲公認是最名實相符的狀元旅外投手。（資料照）

狀元旅外投手 鄭凱文最貨真價實

自2013年開放高中畢業球員參加選秀以來，第1位狀元旅外投手是有日職一軍資歷的鄭凱文，2014年第1個中職球季就包辦勝投、防禦率雙冠王，即便生涯也歷經受傷、手術、定位轉換等起伏，曾經4次單季10勝、6次單季至少100局，累計82勝並列史上第6、投1135.2局排史上第9，8次隨隊參與台灣大賽並3次奪冠，被公認是最名實相符的狀元旅外投手。

中職2020-21年選秀前3輪 旅外投手生涯成績中職2020-21年選秀前3輪 旅外投手生涯成績

