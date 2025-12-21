職棒唯二華德人 在悍將投捕合體?

王維中是華德工家隊史素質最好的投手。（資料照）

林岱安（左）在華德工家時期守游擊。（資料照）

〔記者羅志朋／新北報導〕33歲左投王維中今年季後被味全龍放在60人保留名單外，富邦悍將網羅FA捕手林岱安後，也積極延攬王維中，昔日華德工家同期戰友有機會在富邦合體，麥寮青棒教練賴建男昔日執教華德帶過兩人，他說，「如果維中和岱安在職棒搭檔應該很不錯。」

2008年華德青棒成立、2020年解散，王維中和林岱安是僅有的兩名職棒校友，王維中具大聯盟、韓職資歷，2020年選秀成為「龍狀元」，今年表現低迷，總計投30.1局，防禦率6.53、被打擊率3成25，擔任先發直球均速138.1公里，明年球季無論落腳何處都必須證明自己。

青棒教練賴建男 期待王維中林岱安搭檔

賴建男表示，華德非棒球名校，王維中、林岱安是隊史素質最好的選手，當時王維中身材高瘦，球速不到140公里，不過控球和投球協調性俱佳，變速球也投得很棒，重點是不曾受傷。

「老實說，我從沒想過維中能上大聯盟。」賴建男說，以前在華德時，杜福明教練常叮嚀王維中要多跑步，打下扎實基礎，到台體大球速和身體素質大幅提升，後來才能旅美發展。

王維中和林岱安在華德不曾投捕搭檔，賴建男指出，林岱安青棒守游擊打1棒，沒練過捕手，曾建議他高中畢業到台電打球，生活較穩定，但他一心想挑戰職棒，後來讀台體大才改練捕手，「他的頭腦和臂力非常好，無論練哪個位置都是好手。」

