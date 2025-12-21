自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

職棒唯二華德人 在悍將投捕合體?

2025/12/21 05:30

王維中是華德工家隊史素質最好的投手。（資料照）王維中是華德工家隊史素質最好的投手。（資料照）

林岱安（左）在華德工家時期守游擊。（資料照）林岱安（左）在華德工家時期守游擊。（資料照）

〔記者羅志朋／新北報導〕33歲左投王維中今年季後被味全龍放在60人保留名單外，富邦悍將網羅FA捕手林岱安後，也積極延攬王維中，昔日華德工家同期戰友有機會在富邦合體，麥寮青棒教練賴建男昔日執教華德帶過兩人，他說，「如果維中和岱安在職棒搭檔應該很不錯。」

2008年華德青棒成立、2020年解散，王維中和林岱安是僅有的兩名職棒校友，王維中具大聯盟、韓職資歷，2020年選秀成為「龍狀元」，今年表現低迷，總計投30.1局，防禦率6.53、被打擊率3成25，擔任先發直球均速138.1公里，明年球季無論落腳何處都必須證明自己。

青棒教練賴建男 期待王維中林岱安搭檔

賴建男表示，華德非棒球名校，王維中、林岱安是隊史素質最好的選手，當時王維中身材高瘦，球速不到140公里，不過控球和投球協調性俱佳，變速球也投得很棒，重點是不曾受傷。

「老實說，我從沒想過維中能上大聯盟。」賴建男說，以前在華德時，杜福明教練常叮嚀王維中要多跑步，打下扎實基礎，到台體大球速和身體素質大幅提升，後來才能旅美發展。

王維中和林岱安在華德不曾投捕搭檔，賴建男指出，林岱安青棒守游擊打1棒，沒練過捕手，曾建議他高中畢業到台電打球，生活較穩定，但他一心想挑戰職棒，後來讀台體大才改練捕手，「他的頭腦和臂力非常好，無論練哪個位置都是好手。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中