富邦U18青棒賽》曾聖恩拋開偶包 助新北藍8連霸

新北藍曾聖恩敲出2分砲，點燃球隊7分大局。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕穀保家商化身的新北藍昨火力全開，全場敲出14安，包含曾聖恩5局上轟兩分砲，最終12：1只花5局「扣倒」麥寮高中化身的雲林縣，勇奪新北富邦U18青棒賽冠軍、締造夢幻8連霸。

U18富邦青棒賽獎項

前天4強戰新北藍在7局下靠許子彥再見安打，才以2：1氣走高雄市驚險晉級冠軍戰，昨首局一輪猛攻灌進5分，5局上曾聖恩兩分砲點燃單局7分攻勢，比賽提前定調，新北藍總教練楊孝承說，前幾場壓力太大，冠軍戰才是團隊正常火力發揮，「終於可以好好睡一覺。」

新北藍完成富邦U18青棒賽8連霸。（記者陳志曲攝）

穀保高三內野手曾聖恩是今年U18世界盃國手，近期陷入低潮，冠軍戰前兩打席都遭三振，第3打席開轟一吐怨氣。楊孝承認為，曾聖恩擊球力道大，但打完U18頂著國手光環，大家對他期待很高，身手有點放不開。

世界盃國手 完美釋放壓力

曾聖恩坦言，U18結束感覺外界都在關注他，給自己太大壓力，最近打擊狀況不太好，前兩打席又被三振，第三打席確實擊球就好，很開心能找回打擊手感。

新北藍饒又語先發3.1局失1分非責失拿下勝投，現就讀穀保高二的他投球潛力備受期待。楊孝承指出，饒又語肌力出色，只是投球力量不太連貫，會請運科教練設計專屬訓練計畫輔助修正。

