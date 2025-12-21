自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》獅找回靈魂 高國豪贏球說抱歉

2025/12/21 05:30

曾柏喻（右）斬獲全隊最高17分。（TPBL提供）曾柏喻（右）斬獲全隊最高17分。（TPBL提供）

解禁首戰先發

高國豪（右）解除球監回歸賽場，率攻城獅止4連敗。（TPBL提供）高國豪（右）解除球監回歸賽場，率攻城獅止4連敗。（TPBL提供）

率隊止4連敗

〔記者吳孟儒／綜合報導〕因場外風波遭禁賽3場的高國豪，昨正式回歸就在關鍵時刻挺身而出，他全場拿13分，加上曾柏喻斬獲17分、8助攻，率領新竹攻城獅在主場以90：85擊退福爾摩沙夢想家，結束4連敗。

高國豪因去年底和哥哥發生口角還動手，隨後提出傷害告訴引發議論，不過在3人確定和解、完成撤告之後，聯盟也解除他的禁賽令，但仍需繳交6萬元罰款以及在本季完成20小時的公益服務。

曾柏喻吞定心丸

全隊最高17分

攻城獅昨在最後5分鐘僅以79：76領先夢想家，但靠著高國豪的拋投及上籃連拿4分擴大分差，加上曾柏喻、劉丞勳也加入得分行列，聯手為球隊打下重要一勝，讓4817位球迷開心而歸，攻城獅教練威森賽後也特別力讚高國豪，「他是很全面的球員，在攻守都能幫助球隊，所以他不在的時候我們都很想他，想著如果過去3場有他在，就能贏下比賽，他就是這場能贏球的關鍵人物之一。」

曾柏喻表示，其實開季就跟高國豪搭配，在他旁邊打球一直有安定感，很開心能再次跟他並肩作戰，「大家都說他有大心臟，這點我也很認同，因為關鍵時刻即使對方守得很好， 他總有能力可以投進。」

對自己因為家務事而缺陣，高國豪不好意思地直說抱歉，但他強調，即使沒能上場也沒有荒廢訓練，他說：「很開心回到熟悉的球場，看到球迷為我加油，接下來會繼續努力。」

夢想家此戰少了兩名主力林俊吉、馬建豪，張宗憲攻下本土最高15分，蔣淯安進帳12分，團隊發生多達23次失誤種下敗因，教練簡浩說：「我們出現太多莫名其妙的失誤，一直失誤真的很難贏球。」

