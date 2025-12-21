TPBL》「換帥是正解！」 國王打出應有球風

洪志善11月成為國王代理總教練。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新北國王昨火力全開，李愷諺拿全場本土最高19分，團隊共8人得分達雙位數，終場以125：103輕取TPBL聯盟龍頭桃園雲豹，終結近期3連敗低潮，也賞給雲豹本季首次連敗。

國王打出應有球風，李愷諺（左）貢獻本土最高19分。 （記者陳逸寬攝）

8人得分上雙

大勝雲豹止敗

尋求衛冕的國王季初表現欠佳，還歷經過換帥風波，讓原本還是球員的洪志善臨時接掌兵符，但此舉讓李愷諺、林書緯都一致認為是最佳決定，也感受到團隊正逐漸走向正軌。

請繼續往下閱讀...

洪志善救火掌兵符

獲團隊肯定

李愷諺表示，由於洪志善是球員出身，溝通上沒有問題，且他知道球員可以勝任的位置，沒有換帥陣痛期，「有時跟他一個眼神就知道如何幫助彼此。」攻下16分的林書緯也說，洪志善對於球隊執行的比賽計畫做得很好，而且因為搭配很久，默契越來越好。

國王洋將杰倫拿27分、７籃板、6助攻，沃許本斬獲14分、12籃板，林彥廷12分，蘇士軒、呂政儒也各有11分，傑登得10分、10籃板，全場最多領先24分，勝負也提前定調，李愷諺開心地說：「團隊磨合了很久，這場終於打出應有的國王球風！」

雲豹以克羅馬23分表現最佳，高錦瑋拿12分，雖繳出單場破百分的火力，但教練羅德爾認為團隊防守欠佳，完全擋不住對手進攻，並點名杰倫實在太難防，「他會找到沒人防守的球員，把球送到他手上，而且自己在空檔的把握度也很高，讓我們束手無策。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法