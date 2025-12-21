PLG》獵鷹新洋將樸實無華 40天養出好默契

獵鷹新洋將貝納師（左二）開箱，與隊友完美連線。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超過40天沒比賽的PLG台鋼獵鷹、洋基工程，昨在成大體育館交鋒，獵鷹新洋將貝納師展現價值，率隊以102：90打敗洋基工程，取得2連勝，獵鷹今天將迎接衛冕軍桃園領航猿。

貝納師開箱繳出雙十

獵鷹開季網羅NBA明星球員「半獸人」法瑞德，結果他來不及融入團隊，打1場就告別台灣，獵鷹趕緊找貝納師來救火。PLG因全力配合國家隊備戰世界盃資格賽停賽，此舉讓獵鷹出現逾40天「空窗期」，也讓貝納師有時間認識隊友。

貝納師初登場就跟隊友完美連線，全場11投9中，繳出21分、16籃板，漂亮替獵鷹鞏固禁區。總教練柯納指出，半獸人的特色鮮明，而貝納師「樸實無華」是位優秀的洋將，懂團隊籃球，可以帶來更多幫助。

獵鷹除了貝納師開箱獲好評，翟蒙也有23分、9籃板，谷毛唯嘉直呼「終於有比賽可以打」，他繳出14分、5籃板和6助攻。

隊史前兩場都輸球的洋基工程，此仗最大問題是173公分矮洋將傑克森，雖貢獻16分，但21投4中的表現完全不及格，有NBA經驗的喬治金14投5中也是差強人意，至於外籍生阿拉薩18分、17籃板，狀元葉惟捷拿生涯新高17分。

