愛德華茲40秒復仇秀 灰狼逆轉雷霆

灰狼愛德華茲率隊逆轉雷霆。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕灰狼總帥芬屈開賽不久被趕出場，地主鋒衛緊咬西霸天雷霆不放，最後40秒「蟻人」愛德華茲挺身而出，高難度三分彈加上關鍵防守接管戰局，終以112：107驚險逆轉勝，也逼得雷霆吞下本季第3敗。

因腳傷休兵3場的愛德華茲，此役強勢復出包辦26分、12籃板，包括最後38.5秒後撤步三分球單吃華勒斯，把比數超前為108：107，「我沒打算傳球，出手時就知道肯定會進。他的防守很棒，這球難度極高，但我每週大約投上千次，所以一切感覺自然而然。」愛德華茲接下來還發揮防守實力，不但蓋了「SGA」吉爾吉斯亞歷山大麻辣火鍋，還逼得雷霆一哥失誤致勝抄截，攻守全能深獲隊友肯定，貢獻15分的後衛迪文森佐說：「我們就把球交到他手裡，靠著他帶領球隊贏球，而他也做到了。」

雷霆西部決賽4勝1負淘汰灰狼，上月還在主場贏球，好勝如愛德華茲被激出強烈復仇慾，在自家球迷面前出口悶氣，賽後他仍盛讚強敵非常難纏，「這只是場例行賽勝利，他們被譽為聯盟最強勁旅當之無愧。」反觀「SGA」強攻兩軍最高35分、7助攻無用，雷霆戰績25勝3負雖仍獨走，卻是本季首度3戰中收下2敗。

