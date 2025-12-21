自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

愛德華茲40秒復仇秀 灰狼逆轉雷霆

2025/12/21 05:30

灰狼愛德華茲率隊逆轉雷霆。（法新社）灰狼愛德華茲率隊逆轉雷霆。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕灰狼總帥芬屈開賽不久被趕出場，地主鋒衛緊咬西霸天雷霆不放，最後40秒「蟻人」愛德華茲挺身而出，高難度三分彈加上關鍵防守接管戰局，終以112：107驚險逆轉勝，也逼得雷霆吞下本季第3敗。

因腳傷休兵3場的愛德華茲，此役強勢復出包辦26分、12籃板，包括最後38.5秒後撤步三分球單吃華勒斯，把比數超前為108：107，「我沒打算傳球，出手時就知道肯定會進。他的防守很棒，這球難度極高，但我每週大約投上千次，所以一切感覺自然而然。」愛德華茲接下來還發揮防守實力，不但蓋了「SGA」吉爾吉斯亞歷山大麻辣火鍋，還逼得雷霆一哥失誤致勝抄截，攻守全能深獲隊友肯定，貢獻15分的後衛迪文森佐說：「我們就把球交到他手裡，靠著他帶領球隊贏球，而他也做到了。」

雷霆西部決賽4勝1負淘汰灰狼，上月還在主場贏球，好勝如愛德華茲被激出強烈復仇慾，在自家球迷面前出口悶氣，賽後他仍盛讚強敵非常難纏，「這只是場例行賽勝利，他們被譽為聯盟最強勁旅當之無愧。」反觀「SGA」強攻兩軍最高35分、7助攻無用，雷霆戰績25勝3負雖仍獨走，卻是本季首度3戰中收下2敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中