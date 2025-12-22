自由電子報
TPBL》丁聖儒200助攻達陣 戰神除獅攀上第2

2025/12/22 05:30

丁聖儒單場貢獻10助攻，TPBL生涯助攻達成200次里程碑。（TPBL提供）丁聖儒單場貢獻10助攻，TPBL生涯助攻達成200次里程碑。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台北戰神昨靠基德、威力斯雙洋將發威，以94：83打敗新竹攻城獅，收下2連勝，賽後戰績6勝5敗，攀上聯盟第2名。

洛夫頓犯規退場

基德、威力斯穩陣腳

戰神陣中得分王洛夫頓休兵2戰後回歸，但情緒控管出現問題，昨在第二節中段因不滿被吹進攻犯規，怒氣沖沖向裁判抱怨後，直接連吞2次技術犯規離場，此役只留下4分、2失誤的成績單。

只剩雙洋將的戰神沒有受到影響，基德繳出29分、10籃板，威力斯挹注25分、22籃板，聯手率隊踢館成功。主帥許皓程表示，攻城獅的主場一向都特別難打，因此要求子弟兵一定要保持48分鐘的專注度，「球員在執行力與進攻的延續性都做得很好。」

丁聖儒拿下8分、10助攻，正負值+16是全隊最高，更締造在TPBL生涯的200助攻里程碑，他表示，身為控衛就是要與隊友保持溝通，對於紀錄沒有想太多，會繼續按照自己的節奏幫助球隊拿下勝利。

攻城獅連兩天出賽準星下滑，第四節全隊氣力放盡只拿下11分，外線30投僅6中，罰球表現也不佳29投15中，提傑貢獻20分、11籃板，一哥高國豪7投3中，拿下本土最高9分。

