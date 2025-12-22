全「猿」得分 PLG唯一不敗

盧峻翔（左）昨飆21分，率領航猿4連勝。（PLG提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕PLG桃園領航猿昨在「夜王」盧峻翔砍21分帶領下，以107：87痛宰台鋼獵鷹，收下4連勝，他們也是聯盟唯一不敗之師。

領航猿上季捧回隊史首冠，東亞超級聯賽獲得亞軍，年輕本土核心包含盧峻翔、白曜誠、李家慷和關達祐等人日漸成熟，即便冠軍洋將葛拉漢一度因傷缺陣，但他們和伯朗、阿提諾搭配出絕佳化學效應，連同東超賽事，開季至今僅吞1敗。

盧峻翔砍21分

上半場就領先20分

領航猿昨開賽拉出12：0攻勢，讓獵鷹難以招架，找不到破解之道情況下，半場打完已落後超過20分，在戰局大致底定情況下，猿隊也輪番讓板凳上場，所有登錄球員都有機會上場並得分。

領航猿共5名球員得分上雙，團隊三分球命中率43.4%，盧峻翔繳21分、6助攻全場最高，伯朗17分次之；獵鷹方面，翟蒙拿下16分全隊最高，陳范柏彥攻下14分次之。

領航猿昨最後一名得分的球員為長人譚傑龍，他投進1顆三分球，拿下3分、2籃板，他笑說，還好有把握這個空檔投進三分球，有鬆一口氣的感覺。但他認為，球隊自上週起積極對獵鷹做情蒐和備戰，成功改善過去兩戰開局打不好的問題，成為這場比賽贏球關鍵。

