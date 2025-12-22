37歲寶刀未老 KD、柯瑞分頭飆勝

杜蘭特（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕同樣37歲的杜蘭特、柯瑞寶刀未老，兩大明星鋒衛昨各自率領火箭、勇士奏捷，前者客場怒斬金塊6連勝，後者則射日終止3連敗低潮。

柯瑞（法新社）

杜蘭特砍31分

怒斬金塊6連勝

「死神」杜蘭特出賽40分鐘，14投8中包括三分彈6投5中，強攻兩軍最高31分，外加6籃板、5助攻，火箭115：101踢館西部強敵金塊，結束2連敗，也讓全能中鋒約基奇的25分、7籃板、5助攻變白工。第3節最後2分半鐘，杜蘭特與昔日籃網隊友B.布朗反目成仇，爆發激烈口角衝突，賽後KD火氣未消，直言雙方雖然關係不錯，但B.布朗垃圾話嗆過了頭，「今晚他說了一些不太尊重的話，所以我很期待再和他交手，我相信下一場他會汲取教訓。」

格林遭驅逐

勇士教頭批不公

至於勇士主場甜蜜復仇，尤其當家射手柯瑞第4節手感回溫，繳出28分、10籃板、6助攻，「士官長」巴特勒也貢獻25分，下半場後來居上的灣區軍團，決勝期擋住布克為首的太陽客軍反撲，終以119：116贏球，也討回前役1分之差惜敗顏面。此役同樣火藥味十足，防守悍將D.格林第2節連吞2次技術犯規被驅逐出場，令勇士總帥柯爾相當不滿，直言前役布魯克斯蓄意揮擊柯瑞肚子，只領到惡性犯規，並未遭聯盟禁賽或罰款，如今裁判吹罰「有失公允」。

柯瑞手感回溫砍28分

不過柯瑞認為，D.格林出場後反而激勵全隊士氣，「我們就像突然甦醒，越打越好扭轉頹勢。」

