自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

37歲寶刀未老 KD、柯瑞分頭飆勝

2025/12/22 05:30

杜蘭特（法新社）杜蘭特（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕同樣37歲的杜蘭特、柯瑞寶刀未老，兩大明星鋒衛昨各自率領火箭、勇士奏捷，前者客場怒斬金塊6連勝，後者則射日終止3連敗低潮。

柯瑞（法新社）柯瑞（法新社）

杜蘭特砍31分

怒斬金塊6連勝

「死神」杜蘭特出賽40分鐘，14投8中包括三分彈6投5中，強攻兩軍最高31分，外加6籃板、5助攻，火箭115：101踢館西部強敵金塊，結束2連敗，也讓全能中鋒約基奇的25分、7籃板、5助攻變白工。第3節最後2分半鐘，杜蘭特與昔日籃網隊友B.布朗反目成仇，爆發激烈口角衝突，賽後KD火氣未消，直言雙方雖然關係不錯，但B.布朗垃圾話嗆過了頭，「今晚他說了一些不太尊重的話，所以我很期待再和他交手，我相信下一場他會汲取教訓。」

格林遭驅逐

勇士教頭批不公

至於勇士主場甜蜜復仇，尤其當家射手柯瑞第4節手感回溫，繳出28分、10籃板、6助攻，「士官長」巴特勒也貢獻25分，下半場後來居上的灣區軍團，決勝期擋住布克為首的太陽客軍反撲，終以119：116贏球，也討回前役1分之差惜敗顏面。此役同樣火藥味十足，防守悍將D.格林第2節連吞2次技術犯規被驅逐出場，令勇士總帥柯爾相當不滿，直言前役布魯克斯蓄意揮擊柯瑞肚子，只領到惡性犯規，並未遭聯盟禁賽或罰款，如今裁判吹罰「有失公允」。

柯瑞手感回溫砍28分

不過柯瑞認為，D.格林出場後反而激勵全隊士氣，「我們就像突然甦醒，越打越好扭轉頹勢。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中