費爾柴德加盟守護者 能否打經典賽添變數

台美混血費爾柴德加盟守護者，由於明年球季對他生涯至關重要，能否代表台灣隊征戰經典賽充滿變數。

（路透檔案照）

費仔曾表態

願披台灣隊戰袍

〔記者羅志朋／台北報導〕29歲的台美混血好手「費仔」費爾柴德，昨與守護者簽下附帶參加大聯盟春訓的小聯盟合約，由於明年球季對費仔個人生涯至關重要，他能否代表台灣隊征戰經典賽充滿變數。不過，台灣隊外野人才濟濟，去年12強賽冠軍「外野三劍客」陳晨威、陳傑憲、林立身手正值巔峰，若旅日林安可能排除萬難參戰，已足以力抗日韓精兵。

回顧2023年經典賽，台灣隊先發左、中、右外野手，依序為王柏融、陳傑憲、林子偉，王柏融打擊率2成，林子偉不到1成，陳傑憲3成57一枝獨秀。

請繼續往下閱讀...

去年12強世界冠軍台灣隊外野陣容換成陳晨威、陳傑憲、林立，3人都有爆炸性演出，陳晨威預賽首戰砲擊南韓、陳傑憲冠軍戰轟炸日本，都是經典一擊，林立打擊穩定，甚至可內可外，三劍客堪稱現階段國家隊最強外野陣容。

陳晨威、陳傑憲、林立

可望再組最強外野三劍客

展望明年3月經典賽，費爾柴德參賽與否得打上問號，林安可轉戰日職西武獅首年同樣是關鍵時期，個人意願和西武球團態度都要考量，如果兩大外野砲手缺陣，經典賽台灣隊3大先發外野手，很可能複製12強冠軍陣容，排出陳晨威、林立和陳傑憲再度應戰，甚至是前三棒的理想人選。

費爾柴德美職生涯從2017年紅人起步，先後歷經響尾蛇、水手、巨人、紅人（回鍋）、勇士、光芒，上月遭光芒指定讓渡（DFA），如今找到新東家，守護者是他效力的第7隊，大聯盟生涯累計出賽277場，打擊率2成23，OPS攻擊指數6成89，另有18轟、25盜和68分打點。

上一屆經典賽費爾柴德為了投入春訓爭取大聯盟機會，婉拒台灣隊邀請，今年他曾表態願意為台灣隊打經典賽，只是季中因傷長期缺陣，只在大聯盟出賽28場，繳出2成16打擊率、0轟的慘淡成績，加上剛加盟的守護者，不到1年他已穿過4隊球衣宛如野球浪人，傷勢加上力拚大聯盟40人名單，他能否參加經典賽有待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法